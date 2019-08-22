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تجار التجزئة يشعلون حركة البيع في “تمورنا بركة”

تجار التجزئة يشعلون حركة البيع في “تمورنا بركة”

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63 مليون ريال القيمة السوقيّة .. والعجوة في صدارة المبيعات

تجار التجزئة يشعلون حركة البيع في “تمورنا بركة”

تجار التجزئة يشعلون حركة البيع في “تمورنا بركة”
http://almnatiq.net/?p=765363
المناطق - المدينة المنورة

أشعل تجار ” التجزئة ” حركة البيع  في مهرجان تمور المدينة الدولي فى أعقاب استئناف نشاطه تزامنا مع عودة الحجاج وقال متعاملون في السوق : أن تجار التجزئة يعولون على المهرجان باعتباره المصدر الرئيس لتزويدهم بالمنتجات الطازجة لتلبية رغبات ضيوف الرحمن ممن يحرصون على أن تكون تمور المدينة فى صدارة مقتنياتهم عند العودة لبلدانهم وكانت مبيعات السوق منذ انطلاقته – وفقا للإحصائيات اليومية التي تعلن عنها أمانة منطقة المدينة المنورة  – قد حققت سقفا فاق التوقعات وقفزت إلى  أكثر من 2.5 مليون طن تزيد قيمتها السوقية عن 63 مليون ريال.

وأشاد محمد اللهيبي شيخ طائفة التمور بحجم مبيعات المهرجان المليونية من إنتاج  نحو 4 ملايين نخلة في منطقة المدينة المنورة وقال بأن تمور المدينة تحظى بقابلية عالية و تنال شهرة في العالم الإسلامي الأمر الذي جعل الحجاج يحرصون على أن تكون تمور المدينة بحوزتهم  الهدايا ببركتها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أن   العجوة  حافظت على مكانتها في الصدارة بتحقيق مبيعات أكثر من 100‪ ألف كيلو بشكل يومي خلال هذا الأسبوع .

من جانبها تواصل أمانة منطقة المدينة المنورة والجهات ذات العلاقة  بإقامة المهرجان جهودها على قدم وساق وسط رعاية ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة لخروج المهرجان فى صورة حضارية تؤهله ليكون ” الملتقى الأولى ” للعرض والشراء للتمور.

 يذكر أن مهرجان المدينة المنورة للتمور “تمورنا بركة” يستقبل يوميا شحنات إنتاج مزارعي منطقة المدينة المنورة وتجار التمور والمتسوقين على ارض المهرجان التي تصل مساحاتها إلى 150 ألف م2 وتضم مناطق الحراج ومنطقة للخدمات الرئيسية ومكاتب للمحرجين ومسجد  وأكثر من 500 موقف للسيارات , ويتميز موقع المهرجان بأرضه المؤهلة لإستقبال المزارعين  والمتعاملين في قطاع التمور كما يتفرد بقدرته على صناعة إنسيابيه في حركة نقل الشحنات إلى داخل ساحات الحراج.

 

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