تجار التجزئة يشعلون حركة البيع في “تمورنا بركة”

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أشعل تجار ” التجزئة ” حركة البيع في مهرجان تمور المدينة الدولي فى أعقاب استئناف نشاطه تزامنا مع عودة الحجاج وقال متعاملون في السوق : أن تجار التجزئة يعولون على المهرجان باعتباره المصدر الرئيس لتزويدهم بالمنتجات الطازجة لتلبية رغبات ضيوف الرحمن ممن يحرصون على أن تكون تمور المدينة فى صدارة مقتنياتهم عند العودة لبلدانهم وكانت مبيعات السوق منذ انطلاقته – وفقا للإحصائيات اليومية التي تعلن عنها أمانة منطقة المدينة المنورة – قد حققت سقفا فاق التوقعات وقفزت إلى أكثر من 2.5 مليون طن تزيد قيمتها السوقية عن 63 مليون ريال.

وأشاد محمد اللهيبي شيخ طائفة التمور بحجم مبيعات المهرجان المليونية من إنتاج نحو 4 ملايين نخلة في منطقة المدينة المنورة وقال بأن تمور المدينة تحظى بقابلية عالية و تنال شهرة في العالم الإسلامي الأمر الذي جعل الحجاج يحرصون على أن تكون تمور المدينة بحوزتهم الهدايا ببركتها المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أن العجوة حافظت على مكانتها في الصدارة بتحقيق مبيعات أكثر من 100‪

ألف كيلو بشكل يومي خلال هذا الأسبوع .