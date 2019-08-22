احدث الأخبار

“الزكاة والدخل” تمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبيةً إلى المملكة ابتداءً من 23 أغسطس 2019م
أبرز المواد
 الرئاسات الثلاث بالعراق ترفض محاولة جر البلاد للحرب بالوكالة
أبرز المواد
 تجار التجزئة يشعلون حركة البيع في “تمورنا بركة”
منطقة المدينة المنورة
 شراكة تكاملية بين أمانة الاحساء والشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
 سُحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية على المدينة المنورة وعدد من محافظاتها
أبرز المواد
 تعرف على طريقة كشف “الوافد المزور للشهادة الجامعية” قبل استقدامه
أبرز المواد
 توجيه عاجل من النائب العام بشأن شخص ظهر يهدد بسلاح أبيض ويسيء للتعليم باستخدام طفل
أبرز المواد
 توديع الحجاج بمجسمات منارات الحرم المكي
أبرز المواد
 أول تعليق من مبارك العصيمي بعد إعفائه من منصب المتحدث لوزارة التعليم و تعيين امرأة بدلاً منه
أبرز المواد
 “البيئة” تقدم خدماتها البيطرية لـ 12 ألف رأس من الإبل في مهرجان ولي العهد بالطائف
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 8445.66 نقطة
أبرز المواد
 ارتفاع حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول
أبرز المواد
“الزكاة والدخل” تمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبيةً إلى المملكة ابتداءً من 23 أغسطس 2019م

“الزكاة والدخل” تمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبيةً إلى المملكة ابتداءً من 23 أغسطس 2019م

أبرز المواد
الرئاسات الثلاث بالعراق ترفض محاولة جر البلاد للحرب بالوكالة

الرئاسات الثلاث بالعراق ترفض محاولة جر البلاد للحرب بالوكالة

أبرز المواد
تجار التجزئة يشعلون حركة البيع في “تمورنا بركة”

تجار التجزئة يشعلون حركة البيع في “تمورنا بركة”

منطقة المدينة المنورة
شراكة تكاملية بين أمانة الاحساء والشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية

شراكة تكاملية بين أمانة الاحساء والشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية

المنطقة الشرقية

“الزكاة والدخل” تمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبيةً إلى المملكة ابتداءً من 23 أغسطس 2019م

“الزكاة والدخل” تمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبيةً إلى المملكة ابتداءً من 23 أغسطس 2019م
http://almnatiq.net/?p=765371
المناطق - الرياض

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها ستمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية صالحة ومفعّلة عليها إلى المملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك ابتداءً من يوم غداً الجمعة 23 أغسطس 2019م.
ويأتي هذا القرار استناداً على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية المتعلقة بالأختام الضريبية في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعرف الختم الضريبي بأنه “علامة مميزة” يأتي على شكل ملصق مادي أو رمز يحتوي على بيانات رقمية مشفرة، يوضع على منتجات السلع الانتقائية المحددة ويتم تفعيله بطريقة إلكترونية، ويتم طلبه وطباعته ومتابعته من خلال برنامج تتبُّع يلزم منتجي ومستوردي السلع الانتقائية المحددة بالالتزام في المعايير المحددة الخاصة بالختم والنظام للسماح لهم باستيراد وطرح تلك السلع للاستهلاك.
وكانت الهيئة قد دعت مستوردي منتجات التبغ في المملكة خلال أواخر مايو الماضي إلى التقدم بطلب الحصول على الأختام الضريبية الذي أتاحته عبر موقعها الإلكتروني GAZT.GOV.SA، حيث بدأت الهيئة أولى خطوات مراحل تطبيق الأختام الضريبية بتطبيقها على علب السجائر المستوردة إلى المملكة ابتداءً من 31 مايو 2019م، وستمنع الهيئة بيع وتداول علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية ابتداء من تاريخ 18 نوفمبر 2019م.
ويساعد تطبيق الأختام الضريبية على تحقيق فرض الضوابط الرقابية على تحصيل ضريبة السلع الانتقائية المحددة التي يتم استيرادها إلى المملكة العربية السعودية وتعزيز القدرة على التحقق من سلامة دخول السلع الانتقائية داخل المملكة بطريقة نظامية مشروعة بما يضمن قيام المملكة من تحصيل كافة الضرائب المستحقة على هذا النوع من السلع، كما أن تطبيق الأختام الضريبية يضمن تحقيق معايير الالتزام المنصوص عليها في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.
الجدير بالذكر أنه سيمتد تطبيق الأختام الضريبية على منتجات التبغ لاحقاً ليشمل المعسل ومنتجات التبغ الأخرى، ومن ثم التطبيق على ‏المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة الخاضعة للضريبة الانتقائية في المملكة.

روابط ذات صلة

الرئاسات الثلاث بالعراق ترفض محاولة جر البلاد للحرب بالوكالة

الرئاسات الثلاث بالعراق ترفض محاولة جر البلاد للحرب بالوكالة
سُحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية على المدينة المنورة وعدد من محافظاتها

سُحب رعدية ممطرة ونشاط في الرياح السطحية على المدينة المنورة وعدد من محافظاتها
تعرف على طريقة كشف “الوافد المزور للشهادة الجامعية” قبل استقدامه

تعرف على طريقة كشف “الوافد المزور للشهادة الجامعية” قبل استقدامه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*