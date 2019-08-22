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نجاح تثبيت طرف بركبة” هيدروليكية” لفتاة بمجمع الملك فيصل بالطائف

نجاح تثبيت طرف بركبة” هيدروليكية” لفتاة بمجمع الملك فيصل بالطائف

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نجاح تثبيت طرف بركبة” هيدروليكية” لفتاة بمجمع الملك فيصل بالطائف

نجاح تثبيت طرف بركبة” هيدروليكية” لفتاة بمجمع الملك فيصل بالطائف
http://almnatiq.net/?p=765388
الطائف - عادل الزهراني

نجح فريق طبي وتأهيلي بمجمع الملك فيصل في تثبيت  طرف بركبة هيدروليكية لفتاة تبلغ من العمر 25سنة,بعد اتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة لها,وتجهيز الركبة الجديدة..واصبحت الفتاة تمارس حياتها الطبيعية ,حيث تم تدريبها المشي بالشكل المطلوب.وكانت الفتاة قد تعرضت الى بتر الرجل بسبب سرطان في العظم قبل 11سنة وتم تركيب طرف بركبة صناعية تعمل بالكيبل ,ثم تم تركيب الطرف الجديد الذي اسهم في تحركات الفتاة بشكل افضل من الوقت السابق..يذكر ان مجمع الملك فيصل بالطائف يعد اكبر منشأة صحية في الطائف,حيث يضم 800 سرير منها 300 للنساء والولادة ,ويضم المستشفى  إمكانيات عالية في مختلف المجالات الطبية .

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