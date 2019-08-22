احدث الأخبار

أمطار على منطقة الباحة
أجواء المناطق
 السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني
أبرز المواد
 حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح في عسير يتسبب بوفاته
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب في دورته ال 26
أبرز المواد
 نجاح تثبيت طرف بركبة” هيدروليكية” لفتاة بمجمع الملك فيصل بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 تدشين ثلاثة كتب سعودية مترجمة للصينية في معرض بكين الدولي للكتاب 2019
أبرز المواد
 الهيئة العامة للرياضة تطلق منصة ” GSA.Live ” الإلكترونية لمشاهدة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مباشرةً ومجاناً
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل عدد من السفراء
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبيةً إلى المملكة ابتداءً من 23 أغسطس 2019م
أبرز المواد
 الرئاسات الثلاث بالعراق ترفض محاولة جر البلاد للحرب بالوكالة
أبرز المواد
 تجار التجزئة يشعلون حركة البيع في “تمورنا بركة”
منطقة المدينة المنورة
 شراكة تكاملية بين أمانة الاحساء والشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية
المنطقة الشرقية
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

أجواء المناطق
السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني

السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني

أبرز المواد
حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح في عسير يتسبب بوفاته

حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح في عسير يتسبب بوفاته

أبرز المواد
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب في دورته ال 26

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب في دورته ال 26

أبرز المواد

حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح في عسير يتسبب بوفاته

حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح في عسير يتسبب بوفاته
http://almnatiq.net/?p=765395
المناطق _ عسير

تعرض أحد المغامرين التابعين لشركة أكستريم الرياضية من الجنسية البريطانية ويدعى أنجيلو نيكو جروبيسيك (39 عاماً) لحادثة تسببة في وفاته إثر اصطدامه بأحد الجبال خلال استعراضه ببدلة الطيران المجنح.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رجال ألمع عند الساعة 11:47 من صباح اليوم أمس الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٢٠هـ بلاغاً عن سقوط أحد ممارسي رياضة الطيران المجنح خلال ممارسته الطيران من الموقع المخصص لهذه الرياضة؛ ووقع في منطقة جبلية سحيقة ووعرة جداً.

وقد عملت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني على الوصول لموقع سقوطه وتهيئة نقل الجثمان لمسافة ١٠٠ متر من المنحدرات الصخرية حتى أقرب نقطه استطاع طيران الأمن التمركز فيها ومن ثم عملت الطائرة على انتشاله إلى الأعلى ومواصلة الطيران إلى مستشفى عسير.

وكانت السفارة البريطانية بالرياض قد تابعت الحادثة والتي قدمت الشكر للجهات المعنية في المنطقة على متابعتها للحادثة؛ وتقديم التسهيلات اللازمة لوصول ذوي الفقيد للمملكة تمهيداً لإنهاء الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى بلاده.

وأفادت الشركة المشغلة أن رياضة الطيران المجنح إحدى الرياضات التي اعتمدت ضمن موسم السودة؛ وأن الفريق الفني والرياضي عمل على كافة الاستعدادات والإجراءات المتبعة قبل بدء الاستعراض والتي تتم بشكل مستمر للتأكد من كافة معايير السلامة ومناسبة الأجواء والطقس للاستعراض، مشيرة إلى أن طائرة هيلوكوبتر أقلت خمسة من الممارسين للطيران المجنح من الجنسيات (النرويجية؛ الفرنسية؛ الإيطالية؛ الأسترالية؛ والخامس من الجنسية البريطانية؛ وهو الذي سقط وتوفي إلى رحمة الله؛ حيث انطلق المغامر بسرعة عالية تجاوزت 100 ميل / ساعة، إلا أنه لم يتمكن من تقدير المسافة في النزول السريع، مما تسبب في إحداث خلل في التوازن لم يمكنه من العودة للتحليق بالشكل الكافي والصحيح، مما تسبب في اصطدامه بأحد الجبال الوعرة قبل سقوطه؛ وأفادت التقارير الأولية أن الحادث عرضي ووقع أثناء انطلاقه باتجاه المهبط المُعد لذلك بمحطة التلفريك برجال ألمع حيث سقط بعد أن قطع مسافة بين نقطة انطلاقة ونقطة سقوطه تقدر بـ 2,5 كيلو متر تقريباً.
وقد جرى التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

روابط ذات صلة

السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني

السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب في دورته ال 26

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب في دورته ال 26
تدشين ثلاثة كتب سعودية مترجمة للصينية في معرض بكين الدولي للكتاب 2019

تدشين ثلاثة كتب سعودية مترجمة للصينية في معرض بكين الدولي للكتاب 2019

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*