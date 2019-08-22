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السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني

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السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني

السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني
http://almnatiq.net/?p=765398
المناطق _ الخرطوم

اجتمع مفوض عام العون الإنساني بالسودان الدكتور محمد السناري مصطفى اليوم، بمديري وكالات الأمم المتحدة العاملة في الشأن الإنساني بالسودان، وذلك بحضور لجنة تسيير المنظمات الأجنبية.
واعلن السناري خلال الاجتماع مزيدًا من التسهيلات والسياسات في الإجراءات الخاصة بتحركات المنظمات وذلك في إطار توجه الدولة بحرية حركة كل شركاء العمل الإنساني الأجانب بدون استثناء وبدون تحفظات.
وأشار إلى ان توجه الأنشطة والبرامج الإنسانية لإنعاش التنمية ووضع خطط واستراتيجيات طويلة المدى.
من جانبهم، رحب ممثلوا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الأجنبية العاملة بالبلاد بهذا التوجه ووعدوا بمزيد من التنسيق والتفاعل مع خطط وتوحيهات مفوضية العون الإنساني.

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