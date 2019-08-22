احدث الأخبار

النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك
أبرز المواد
 النصر يفوز على ضمك في إفتتاح دوري الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أجواء المناطق
 السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني
أبرز المواد
 حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح في عسير يتسبب بوفاته
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب في دورته ال 26
أبرز المواد
 نجاح تثبيت طرف بركبة” هيدروليكية” لفتاة بمجمع الملك فيصل بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 تدشين ثلاثة كتب سعودية مترجمة للصينية في معرض بكين الدولي للكتاب 2019
أبرز المواد
 الهيئة العامة للرياضة تطلق منصة ” GSA.Live ” الإلكترونية لمشاهدة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مباشرةً ومجاناً
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل عدد من السفراء
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبيةً إلى المملكة ابتداءً من 23 أغسطس 2019م
أبرز المواد
 الرئاسات الثلاث بالعراق ترفض محاولة جر البلاد للحرب بالوكالة
أبرز المواد
النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك

النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك

أبرز المواد
النصر يفوز على ضمك في إفتتاح دوري الأمير محمد بن سلمان

النصر يفوز على ضمك في إفتتاح دوري الأمير محمد بن سلمان

أبرز المواد
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

أجواء المناطق
السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني

السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني

أبرز المواد

النصر يفوز على ضمك في إفتتاح دوري الأمير محمد بن سلمان

النصر يفوز على ضمك في إفتتاح دوري الأمير محمد بن سلمان
http://almnatiq.net/?p=765404
المناطق - الرياض

استهل نادي النصر، حملة الدفاع عن لقبه، بالفوز علي ضيفه ضمك، بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس.

واستقبل بطل أغلى نسخة في تاريخ الدوري، نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الأولي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، موسم 2019 – 2020.

جاء هدفي العالمي، عبر البرازيلي جوليانو، في الدقيقة 24 ، وبات رابع أجنبي يفتتح التسجيل لـ فارس نجد في تاريخ الدوري،  بعد ألتون خوزيه وبيتري وأدريان ميرزيفسكي، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق النجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 45.

تمثلت أبرز لقطات اللقاء، في إلغاء تقنية الفيديو”فار” لركلتي جزاء من نصيب الأصفر، في الدقيقتين 37 و 53 ، بجانب إصابة عبدالرزاق حمدالله واستبداله مع انطلاق الشوط الثاني.

بهذا الفوز يحصد نصر نتوس، أول 3 نقاط في الموسم الجديد بدوري المحترفين، بينما فشل ضمك، في حصد أية نقطة في مباراته الأولي في تاريخ المسابقة.

روابط ذات صلة

النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك

النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك
السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني

السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني
حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح في عسير يتسبب بوفاته

حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح في عسير يتسبب بوفاته

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*