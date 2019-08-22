النصر يفوز على ضمك في إفتتاح دوري الأمير محمد بن سلمان

المناطق - الرياض

استهل نادي النصر، حملة الدفاع عن لقبه، بالفوز علي ضيفه ضمك، بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الخميس.

واستقبل بطل أغلى نسخة في تاريخ الدوري، نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الأولي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، موسم 2019 – 2020.

جاء هدفي العالمي، عبر البرازيلي جوليانو، في الدقيقة 24 ، وبات رابع أجنبي يفتتح التسجيل لـ فارس نجد في تاريخ الدوري، بعد ألتون خوزيه وبيتري وأدريان ميرزيفسكي، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق النجم المغربي، عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 45.

تمثلت أبرز لقطات اللقاء، في إلغاء تقنية الفيديو”فار” لركلتي جزاء من نصيب الأصفر، في الدقيقتين 37 و 53 ، بجانب إصابة عبدالرزاق حمدالله واستبداله مع انطلاق الشوط الثاني.

بهذا الفوز يحصد نصر نتوس، أول 3 نقاط في الموسم الجديد بدوري المحترفين، بينما فشل ضمك، في حصد أية نقطة في مباراته الأولي في تاريخ المسابقة.