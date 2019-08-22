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النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك

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النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك

النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك
http://almnatiq.net/?p=765407
المناطق - الرياض

باشرت النيابة العامة، اليوم، إجراءات التحقيق في قضية فتاة تعرضت لتعنيف في تبوك من قبل ذويها.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت اليوم أن وحدة الحماية الاجتماعية في تبوك باشرت، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، حالة فتاة تعرضت للإيذاء؛ حيث تم تقديم الرعاية والحماية لها، وإحالة المتسببين إلى الجهات المختصة لتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمى للوزارة، خالد أبا الخيل، أن المادة الأولى من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية تنص على أن “الإستغلال” هو قيام أي شخص بإستخدام الطفل في أعمال مشروعة وغير مشروعة مستغلاً صغر سنه أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو عدم إيقاع العقوبة عليه”.

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