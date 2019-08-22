معرض صور معالم من الحج يواصل إستقبال الحجاج المغادرين لصالة حجاج مطار جدة

المناطق _ مكة المكرمة

واصل معرض صور معالم من الحج الذي تنظمه وكالة الأنباء السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، استقبال الحجاج الذين يستعدون هذه الأيام للمغادرة إلى بلدانهم عبر رحلات مجدولة في صالة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة وذلك لليوم السادس على التوالي.

وتجول الحجاج بين أركان وزوايا المعرض المكون من 70 صورة فوتوغرافية وعدد من مقاطع الفيديو التي تتحدث عن المشاعر المقدسة قديمًا، ومراحل تطويرها مع منطقة مكة المكرمة في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.

وشارك في المعرض الذي يحظى بدعم أمارة منطقة مكة المكرمة الهيئة العامة للطيران المدني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة مسك الخيرية، وقطار الحرمين الشريفين، وشركة طيران “ناس”.