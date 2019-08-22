احدث الأخبار

معرض صور معالم من الحج يواصل إستقبال الحجاج المغادرين لصالة حجاج مطار جدة
أبرز المواد
 النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك
أبرز المواد
 النصر يفوز على ضمك في إفتتاح دوري الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أجواء المناطق
 السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني
أبرز المواد
 حادث عرضي لأحد ممارسي رياضة الطيران المجنح في عسير يتسبب بوفاته
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب في دورته ال 26
أبرز المواد
 نجاح تثبيت طرف بركبة” هيدروليكية” لفتاة بمجمع الملك فيصل بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 تدشين ثلاثة كتب سعودية مترجمة للصينية في معرض بكين الدولي للكتاب 2019
أبرز المواد
 الهيئة العامة للرياضة تطلق منصة ” GSA.Live ” الإلكترونية لمشاهدة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مباشرةً ومجاناً
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل عدد من السفراء
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تمنع استيراد علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبيةً إلى المملكة ابتداءً من 23 أغسطس 2019م
أبرز المواد
معرض صور معالم من الحج يواصل إستقبال الحجاج المغادرين لصالة حجاج مطار جدة

معرض صور معالم من الحج يواصل إستقبال الحجاج المغادرين لصالة حجاج مطار جدة

أبرز المواد
النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك

النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك

أبرز المواد
النصر يفوز على ضمك في إفتتاح دوري الأمير محمد بن سلمان

النصر يفوز على ضمك في إفتتاح دوري الأمير محمد بن سلمان

أبرز المواد
أمطار على منطقة الباحة

أمطار على منطقة الباحة

أجواء المناطق

معرض صور معالم من الحج يواصل إستقبال الحجاج المغادرين لصالة حجاج مطار جدة

معرض صور معالم من الحج يواصل إستقبال الحجاج المغادرين لصالة حجاج مطار جدة
http://almnatiq.net/?p=765412
المناطق _ مكة المكرمة

واصل معرض صور معالم من الحج الذي تنظمه وكالة الأنباء السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، استقبال الحجاج الذين يستعدون هذه الأيام للمغادرة إلى بلدانهم عبر رحلات مجدولة في صالة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة وذلك لليوم السادس على التوالي.
وتجول الحجاج بين أركان وزوايا المعرض المكون من 70 صورة فوتوغرافية وعدد من مقاطع الفيديو التي تتحدث عن المشاعر المقدسة قديمًا، ومراحل تطويرها مع منطقة مكة المكرمة في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين.
وشارك في المعرض الذي يحظى بدعم أمارة منطقة مكة المكرمة الهيئة العامة للطيران المدني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة مسك الخيرية، وقطار الحرمين الشريفين، وشركة طيران “ناس”.

روابط ذات صلة

النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك

النيابة العامة تباشر إجراءات التحقيق في واقعة معنفة تبوك
النصر يفوز على ضمك في إفتتاح دوري الأمير محمد بن سلمان

النصر يفوز على ضمك في إفتتاح دوري الأمير محمد بن سلمان
السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني

السودان تعلن مزيدًا من تسهيلات في حركة منظمات العون الإنساني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*