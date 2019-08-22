تنفيذًا للقرار الوزاري الخاص بإدراج التعديلات الجديدة على لوائح السفر إلكترونيًّا الجوازات : تعديلات لوائح السفر تضاف إلى “أبشر” خلال أيام

المناطق - الرياض

أكد المتحدث الرسمي للجوازات المقدم بدر القريني ، أنه سيتم، خلال الأيام المقبلة، إضافة التعديلات الجديدة إلى نظام أبشر الإلكتروني لجميع المستخدمين والمستخدمات لمن هم أكبر من (21) عامًا تنفيذًا للقرار الوزاري الخاص بإدراج التعديلات الجديدة على لوائح السفر إلكترونيًّا.

وبيّن القريني أن المديرية العامة للجوازات بدأت في تنفيذ المرسوم الملكي الكريم القاضي بتعديل بعض اللوائح التنفيذية لوثائق السفر وأنظمة السفر من خلال كل الإدارات والشعب بمختلف مناطق المملكة، مؤكدًا أنه تم بدء العمل باللائحة الجديدة لسفر السعوديين والسعوديات من خلال إدارات الجوازات بجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وقال المتحدث الرسمي: «إن ذلك يأتي تحقيقًا لرغبة المديرية العامة للجوازات في تقديم خدماتها للمستفيدين من أي مكان دون الحاجة إلى مراجعة إدارات الجوازات لإنجاز المعاملات»، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام خصصت رقمًا للتواصل والرد على الاستفسارات 992، ومن خلال حساب الجوازات على تويتر @aljawazatksa أو عن طريق البريد الرسمي للمديرية العامة للجوازات [email protected]

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا للأمر السامي رقم (م/134) وتاريخ 1440/11/27، القاضي بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (684) وتاريخ 1440/11/27، بتعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، الذي يتضمن تمكين النساء اللاتي يبلغن من العمر ٢١ عامًا، فيما فوق، بمراجعة إدارات الجوازات وإصدار أو تجديد الجوازات الخاصة بهن.

ويترتب على تنفيذ الأمر السامي، تمكين النساء من السفر عبر منافذ المديرية العامة للجوازات دون الحاجة إلى موافقة أو تصريح ولي الأمر، كما كان في السابق.

وفيما يتعلق بالنساء الحاضنات الأقل من 21 عامًا، فيتم إصدار صك حضانة من وزارة العدل، وبموجبه تقوم المديرية العامة للجوازات بإصدار جوازات سفر للمحضونين.

كما أتاحت الجوازات للأم، من خلال منصة (أبشر)، إصدار جواز سفر لنفسها أو للمحضونين التابعين لها.

بحسب ماجاء بصحيفة ” عاجل “.