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الأهلي يتعادل مع العدالة بهدف لكل منهما في بطولة الدوري

الأهلي يتعادل مع العدالة بهدف لكل منهما في بطولة الدوري
http://almnatiq.net/?p=765420
المناطق - الرياض

تعادل فريق الأهلي مع الفريق الصاعد حديثاً للدوري السعودي العداله بنتيجة 1 – 1 ، بـ“كأس دوري الأمير محمد بن سلمان” في الجولة الأولى للموسم الجديد 2019/2020م.

وجاء هدف دانييل أليكسيتش في الدقيقة 45+5، بضربة رأس، مستغلًا كرة من عبدالفتاح عسيري.

بينما تعادل اللاعب أليون سيسي للعدالة في الدقيقة 87 من زمن الشوط الثاني.

وبعد التعادل تقاسم نادي الأهلي مع نادي العدالة في النقاط وحصلا كل واحداً منهما على نقطة واحدة، ليحتلا المركز الثاني والثالث في جدول ترتيب الدوري، منتظرين لإقامة باقي مباريات الدوري.

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