التجارة تشهر بمواطن ووافد في الدمام

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http://almnatiq.net/?p=765423
المناطق - الرياض

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بالمواطن راكان بن قبلان علي القبلان ، ووافد يحمل الجنسية السورية يدعى محمد بن خالد عادل الحلبي ، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تورط المواطن في تمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري، بالاتفاق والشراكة بينهما للاستثمار بمؤسسة تعود للمواطن وتزاول نشاط التجارة في منتجات الإنارة والأدوات الكهربائية بمدينة الدمام.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالدمام فرض غرامة مالية على المخالفين قدرها مائة وستون ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري ومنع المتستر من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن المملكة للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة للعمل في المملكة، ونشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية للاشتباه بوجود حالة تستر تجاري لدى المنشأة الواقعة بمدينة الدمام، وبمباشرة القضية ضبطت أدلة مادية تدين المتورطين، كما اتضح اتفاق المتهمين على تكوين مؤسسة لاستيراد وتوزيع وبيع جميع أنواع منتجات الإنارة والمواد الكهربائية وتوزيع الأرباح مناصفة بينهما، وبناء عليه ثبتت حالة التستر، وأحيلت القضية للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر.

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