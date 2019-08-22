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مستشفى في جازان :حاله نادرة الحدوث إكتشاف رحمين لمريضة وإستخراج ورم طوله 13 سم

مستشفى في جازان :حاله نادرة الحدوث إكتشاف رحمين لمريضة وإستخراج ورم طوله 13 سم

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مستشفى في جازان :حاله نادرة الحدوث إكتشاف رحمين لمريضة وإستخراج ورم طوله 13 سم

مستشفى في جازان :حاله نادرة الحدوث إكتشاف رحمين لمريضة وإستخراج ورم طوله 13 سم
http://almnatiq.net/?p=765426
المناطق _ جازان

اكتشف أطباء النساء والولادة بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان وجود رحمين منفصلين داخل تجويف الحوض لدى مريضة في العقد السادس من العمر، في حالة تعد من الحالات نادرة الحدوث.

وبحسب “سبق”، قال الطبيب المعالج مدير صحة جازان استشاري نساء وتوليد الدكتور عبد الله نجمي: إن “المريضة كانت تعاني بعض الآلام في منطقة البطن والحوض وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة يتضمنها إجراء منظار تشخيصي تبين وجود ورم ليفي ضاغط على الرحم”.

وأضاف “نجمي”: “كما تم تحديد نوع الورم ودرجة ارتباطه بالرحم، حيث تبيّن أثناء الفحص وجود رحمين منفصلين الأول ملاصق للجدار الأمامي للبطن والآخر متضخم بشكل كبير يوجد بشكل عميق داخل تجويف الحوض ويعد هذا الاكتشاف من النادر حدوثه لدى السيدات بهذا العمر، الأمر الذي استدعى القيام بالتدخل الجراحي”.

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