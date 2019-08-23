فيصل بن مشعل يشيد بمشاركة جامعة القصيم في مهرجان بريدة للتمور

المناطق _ بريدة

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، بمشاركة جامعة القصيم في مهرجان بريدة للتمور، المقام في مقر مدينة التمور بمدينة بريدة، حيث تشارك الجامعة بجناح يضم معرضا عن “النخلة”، بتنظيم كلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة، مؤكدا على تميز مشاركات الجامعة في مختلف المناسبات، قائلاً: “هذا ما تعودناه من الجامعة”.

وتفقد سمو أمير القصيم جناح الجامعة المشارك في المهرجان ووقف على محتويات معرض “النخلة”، خلال زيارته لمقر المهرجان اليوم الأربعاء الموافق 20/12/1440هـ، وأبدى سموه إعجابه بمحتويات المعرض الذي تم تصميمه بشكل يحكي قصة الجامعة في دعم النخلة وأبحاثها والدراسات التي قدمتها والمؤلفات في موضوع النخلة والجولات التوعوية والعلاجية التي تقدمها الجامعة من خلال كلية الزراعة والطب البيطري والمؤتمرات الدولية والمحلية التي شاركت فيها لتوضيح دور النخلة ومنتجاتها من التمور.

كما يقدم معرض “النخلة” لزوار المهرجان معلومات عن قوافل سوسة النخيل الحمراء التي تسيرها الجامعة لتعريف المزارعين والمهتمين بطرق الوقاية من هذه الآفة، ومعلومات مختلفة عن أنواع التمور، ومنتجاتها، ومنتجاتها الثانوية، وفوائدها، وأنواعها، وما تشتهر به المنطقة من تمور، إضافة إلى ما تشتهر به المملكة، وطرق إكثار النخيل، وأهم الآفات الحشرية والحيوانية، وطرق المكافحة، وأهم الأمراض الفطرية، ونظم الري، والتركيب، والتلقيح، في معلومات مبسطة ومجسمات تحاكي الواقع.