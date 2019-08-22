وسام البادية تكرم الجهات الإعلامية واللجان المنظمة غدا الجمعة

المناطق _ الباحة

تقيم فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق يوم غدٍ الجمعة حفل تكريم الإعلاميين والإعلاميات واللجان المنظمة بالفعاليات بحضور محافظ المندق الأستاذ محمد الفائز.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ عبدالله الزهراني أن فعاليات وسام البادية نفذت العديد من الفعاليات مثل مسرح الطفل والمسابقات الثقافية والحركية ، والفنون الشعبية ، بالإضافة إلى اللقاءات والأمسيات الشعرية والأجنحة والأركان والأسر المنتجة الألعاب النارية الهدايا عروض الدراجات الناريه والسيارات الكلاسيكيه والفرق الإستعراضيه للأطفال والعروض المسرحية

وأشار إلى أن للإعلام دور كبير في إنجاح الفعاليات

وأن كل المشاركين فيه يستحقون التكريم، معربًا عن شكره لكل الجهات المشاركة في إنجاح فعاليات وسام البادية وأشار إلى أن الرعاية الكريمة التي تجدها الفعاليات من سمو أمير منطقة الباحة ووكيل إمارة المنطقة كان لها دور كبير في نجاح الفعاليات والأنشطة.