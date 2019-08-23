أزمة بهيئة الغذاء والدواء بعد رسالة خاطئة كشفت عن رواتب فلكية لبعض الموظفين

المناطق - الرياض

تسببت إدارة الموارد البشرية في هيئة الغذاء والدواء في أزمة كبيرة بعد إرسال رسالة خاطئة كشفت عن رواتب فلكية لبعض الموظفين .

الأزمة بدأت بحسب ماورد بصحيفة ” المرصد ” عندما رغبت إدارة الموارد البشرية في الهيئة إبلاغ موظفيها بالمراتب الوظيفية الخاصة بهم في السلم الجديد، وبدلاً من إرسال بيانات كل موظف على إيميله الرسمي الخاص، تم إرسال الملف الذي يحوي بيانات الموظفين على جميع موظفي الهيئة.

ملف الأزمة كان يتضمن تبايناً في الرواتب وطريقة التسكين على السلم الجديد، ورواتب فلكية تصل إلى ٨٠ ألف ريال لبعض الموظفين.

وحاولت الهيئة تدارك الأمر بإرسال رسالة بريدية تبيّن الخطأ التقني أعقبتها بمحاولات لحذف الملف قبل أن تختتم محاولاتها ببعث رسالة تهديد على شكل إنفوغرافيك توعوي أكدت فيه لموظفيها أن إفشاء الأسرار المتعلقة بالعمل تعرضهم لعقوبة الفصل بدون مكافأة.

ووصلت أزمة الهيئة لمواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين فيما لا يزال إعلام الهيئة صامتاً ولم يدلِ بأي تعليق أو توضيح.