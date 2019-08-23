رئيس جمهورية الشيشان يرحب بوفد المملكة المشارك في افتتاح أكبر جامع في أوروبا

المناطق _ واس

رحب فخامة رئيس جمهورية الشيشان رمضان أحمدوفيتش قديروف بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يرأس وفد المملكة المشارك في افتتاح أكبر جامع في أوروبا “فخر المسلمين “، مؤكداً أن مشاركة المملكة بوفد رفيع المستوى تأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان ــ حفظهما الله ــ على المشاركة الفاعلة في جميع المناسبات الدينية والمحافل الدولية انطلاقا من رسالتها السامية في خدمة الإسلام والمسلمين وتجسيداً لدورها في دعم كل عمل يسهم في جمع الصف الإسلامي.

وقال فخامته إن المشاركة تأتي أيضا لتأكيد العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين والتي تقوم على أساس متين من رابطة الدين والأخوة الإسلامية، مشيداً بمواقف المملكة الداعمة لمختلف القضايا التي تجمع الصف الإسلامي وتنشر الوسطية والاعتدال وتحارب كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب .

كما شكر فخامته جميع الوفود المشاركة من مختلف الدول العربية والإسلامية في مراسم الافتتاح التي تنطلق – بمشيئة الله تعالى – صباح يوم غد الجمعة ، مبيناً أن هذا الجامع سيحمل رسالة المحبة والسلام ونشر قيم وسماحة الإسلام بعيداً عن كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تنافي تعاليم دينيا الحنيف .

وقدم فخامته التهنئة لقيادة المملكة بنجاح موسم الحج لهذا العام والذي كان استثنائياً، لافتا النظر إلى أن الدور الذي تقوم به المملكة في رعاية الحرمين الشريفين دور مشكور ومحل تقدير من جميع المسلمين بالعالم، سائلاً الله تعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الخير والمحبة، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم.