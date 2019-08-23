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وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مقتل حمزة بن لادن

وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مقتل حمزة بن لادن
http://almnatiq.net/?p=765461
المناطق - وكالات

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، مقتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن.

وقال إسبر في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” مساء أمس (الأربعاء)، لدى سؤاله عما إذا كان حمزة بن لادن قد مات “هذا ما أفهمه”.

وأضاف “ليس لدي تفاصيل. وإذا كانت لدي تفاصيل فأنني لست متأكداً إلى أي مدى يمكنني مشاركتك بها”.

وذكرت وسائل إعلام أميركية مطلع آب (أغسطس) الجاري، أن بن لادن قُتل خلال العامين الأخيرين، في عملية بمشاركة الولايات المتحدة، وذلك نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية.

ورفض الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين، تأكيد مقتل حمزة أو نفيه علناً.

وكان ترامب قال لللصحافيين “لا أريد التعليق”.

وكشفت وزارة الخارجية الأميركية ان حمزة يحمل الرقم 15 من أبناء أسامة بن لادن البالغ عددهم 20، ومن زوجته الثالثة. ويعتقد أنه في الثلاثين من العمر.

واضافت “لقد برز كقائد في تنظيم القاعدة”، مشيرة الى أنه في بعض الأحيان اطلقت عليه تسمية “ولي عهد الجهاد”.

ونشر حمزة رسائل صوتية ومرئية تدعو إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وغيرها من الدول، انتقاما لمقتل والده في باكستان في ايار (مايو) 2011.

وأدى مقتل والده وصعود تنظيم “داعش” الأكثر قسوة الى فقدان تنظيم “القاعدة” تعاطف بعض الشباب، لكن يبدو أن المجموعة كانت تخطط للعودة بشكل متستر بعهدة أيمن الظواهري.

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