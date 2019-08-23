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إنجاز 85% من مشروع تطوير الساحات الخارجية في المسجد الحرام

إنجاز 85% من مشروع تطوير الساحات الخارجية في المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=765462
المناطق - الرياض

أنجزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 85 في المئة من مشروع إضافة مساحة تتجاوز ثلاثة الالآف متر مربع في محيط المسجد الحرام، بهدف تسهيل حركة قاصدي البيت العتيق وإدارة الحشود.

وتضمنت الأعمال التوسعية إزالة عدد من الأماكن المخصصة للوضوء في الساحات، وتوفير عدد من مجمعات المواضئ أسفل سلالم صحن المطاف، إضافة إلى مجمعات دورات المياه الموزعة على أطراف الساحات.

وأوضحت الرئاسة، أن المشروع الذي ستستكمل أعماله نهاية الشهر الجاري، يهدف إلى رفع الطاقة الاستيعابية داخل المسجد الحرام وساحاته لتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين وتسهيل إدارة الحشود وضمان سلامة قاصدي وزار البيت العتيق.

وأكدت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، أن المشروعات التطويرية في الحرمين الشريفين تتم وفق دراسات ميدانية، وخطط هندسية، بالتعاون ما بين عدد من الجهات المسؤولة لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، بغية توفير أفضل الخدمات وبأحدث التقنيات.

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