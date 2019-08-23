المملكة توزع مساعدات إنسانية في محافظات يمنية

المناطق - الرياض

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إنسانية متنوعة في محافظات الحديدة والجوف وحجة خلال شهر أغسطس الجاري.

وجرى توزيع 1.000 سلة غذائية و300 خيمة و900 بطانية و300 مفرش في محافظة الحديدة، إضافة إلى توزيع 51 خيمة و33 بطانية و371 مفرشاً في محافظة الجوف، كما وزعت 115 خيمة في محافظة حجة، استفاد منها 8.796 فرداً.

ووزع المركز 115 سلة غذائية للنازحين في مخيم شليلة بمديرية حرض في محافظة حجة، استفاد منها 690 نازحًا.

إلى ذلك، واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع عيادة الباطنية خلال الأسبوع الماضي 314 مريضا وعيادة الطوارئ 158 مريضا وأجري الفحص المخبري ل 168 مريضا.

وقدمت عيادة تضميد الجروح خدماتها لـ 10 مرضى وصرفت الأدوية لـ 567 مريضا، واستقبل قسم التنويم 170 شخصا.