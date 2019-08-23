احدث الأخبار

“إنذار بقنبلة” يغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك
أبرز المواد
 غيوم على 4 مناطق .. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية والغربية
أبرز المواد
 المملكة توزع مساعدات إنسانية في محافظات يمنية
أبرز المواد
 نسخة من القرآن هدية لكل حاج مغادر
أبرز المواد
 وزير الدفاع الأمريكي يؤكد مقتل حمزة بن لادن
أبرز المواد
 إنجاز 85% من مشروع تطوير الساحات الخارجية في المسجد الحرام
أبرز المواد
 السفير السعودي لدى تركيا يطمئن على مواطن تعرض لإطلاق نار
أبرز المواد
 دراسة توضح فوائد وأضرار تناول الأطفال للبيض والألبان
صحة
 رئيس جمهورية الشيشان يرحب بوفد المملكة المشارك في افتتاح أكبر جامع في أوروبا
أبرز المواد
 إعلان الفائزين الثلاثة بجوائز أفضل منشاة إسكان سياحي بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 أزمة بهيئة الغذاء والدواء بعد رسالة خاطئة كشفت عن رواتب فلكية لبعض الموظفين
أبرز المواد
 وسام البادية تكرم الجهات الإعلامية واللجان المنظمة غدا الجمعة
منطقة الباحة
“إنذار بقنبلة” يغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك

“إنذار بقنبلة” يغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك

أبرز المواد
غيوم على 4 مناطق .. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية والغربية

غيوم على 4 مناطق .. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية والغربية

أبرز المواد
المملكة توزع مساعدات إنسانية في محافظات يمنية

المملكة توزع مساعدات إنسانية في محافظات يمنية

أبرز المواد
نسخة من القرآن هدية لكل حاج مغادر

نسخة من القرآن هدية لكل حاج مغادر

أبرز المواد

“إنذار بقنبلة” يغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك

“إنذار بقنبلة” يغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك
http://almnatiq.net/?p=765478
المناطق - وكالات

أغلقت السلطات الأميركية، مساء الخميس، جسر جورج واشنطن في ولاية نيويورك بسبب تلقيها تهديد بوجود قنبلة.

وأعلن رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، على “تويتر” عن إغلاق جميع ممرات الجسر المزدوج، وهو أحد أكثر الجسور استخداما في العالم، في حوالي الساعة 9 مساء بتوقيت غرينيتش.

وحث دي بلاسيو المسافرين على البحث عن طرق بديلة.

وفتحت السلطات منذ ذلك الحين المستوى السفلي للجسر، لكن المستوى العلوي ظل مغلقا في كلا الاتجاهين وأصبح من غير الممكن العبور من خلال هذا الممر الذي يربط نيويورك بنيوجيرسي فوق نهر هدسون.

روابط ذات صلة

غيوم على 4 مناطق .. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية والغربية

غيوم على 4 مناطق .. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية والغربية
المملكة توزع مساعدات إنسانية في محافظات يمنية

المملكة توزع مساعدات إنسانية في محافظات يمنية
نسخة من القرآن هدية لكل حاج مغادر

نسخة من القرآن هدية لكل حاج مغادر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*