مسؤول أمريكي: عرض بيع نظام باتريوت لتركيا انتهى

مسؤول أمريكي: عرض بيع نظام باتريوت لتركيا انتهى

أبرز المواد
“إنذار بقنبلة” يغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك

“إنذار بقنبلة” يغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك

أبرز المواد
غيوم على 4 مناطق .. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية والغربية

غيوم على 4 مناطق .. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية والغربية

أبرز المواد
المملكة توزع مساعدات إنسانية في محافظات يمنية

المملكة توزع مساعدات إنسانية في محافظات يمنية

أبرز المواد

مسؤول أمريكي: عرض بيع نظام باتريوت لتركيا انتهى

مسؤول أمريكي: عرض بيع نظام باتريوت لتركيا انتهى
http://almnatiq.net/?p=765482
المناطق - وكالات

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن عرض الولايات المتحدة بيع نظام صواريخ باتريوت الدفاعي الذي تنتجه شركة ريثيون لتركيا “أزيل من على الطاولة”، بعد قرار أنقره شراء منظومة صواريخ إس-400 الروسية.

ويحتدم الخلاف بين أنقرة وواشنطن منذ سنوات بشأن اهتمام تركيا بمنظومة إس-400 التي يقول مسؤولون أميركيون ومن حلف شمال الأطلسي إنها ليست متوافقة مع دفاعات الحلف وتشكل تهديدا لمقاتلات إف-35 الشبح التي تنتجها لوكهيد مارتن وتستخدمها الولايات المتحدة وحلفاء آخرون لها.

وبدأت الولايات المتحدة عملية رفع تركيا من برنامج تصنيع الطائرة في أبريل نيسان بعدما قالت أنقرة إنها لن تتراجع عن شراء صواريخ إس-400. وزادت حدة التوتر في يوليو تموز، عندما تلقت تركيا الشحنة الأولى من منظومة الصواريخ الروسية.

وحذرت واشنطن من أنها ستفرض عقوبات على تركيا خلافا لرفعها من برنامج إنتاج الطائرة إف-35، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن.

وقال مسؤول الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا مرارا بأن عرض البيع سينتهي إذا مضت قدما في شراء الصواريخ الروسية.

وأضاف المسؤول “أبلغنا تركيا دائما أن أحدث عرض لنا بشأن باتريوت سيزال من على الطاولة إذا تلقت شحنة منظومة إس-400. عرض باتريوت الذي قدمناه انتهى”.

وأحجم متحدث من شركة ريثيون عن التعليق قائلا إنها مسألة حكومية.

روابط ذات صلة

“إنذار بقنبلة” يغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك

“إنذار بقنبلة” يغلق جسر جورج واشنطن في نيويورك
غيوم على 4 مناطق .. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية والغربية

غيوم على 4 مناطق .. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية والغربية
المملكة توزع مساعدات إنسانية في محافظات يمنية

المملكة توزع مساعدات إنسانية في محافظات يمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*