واشنطن: سنفرض “بكل قوّة” العقوبات على الناقلة الإيرانية

المناطق - وكالات

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستفرض بكل حزم العقوبات التي أصدرتها من أجل منع القطاع الخاص من مساعدة ناقلة نفط إيرانية تبحر في البحر المتوسط وتريد واشنطن مصادرتها.

وقال المسؤول لرويترز بعد أيام من تحذير الدول من السماح للسفينة بالرسو في موانئها “تم إبلاغ قطاع الشحن بأننا سنفرض العقوبات الأميركية بكل قوة”.

وتظهر بيانات تعقب حركة السفن أن السفينة أدريان داريا، التي كانت تعرف في السابق باسم غريس1، كانت متجهة صوب اليونان رغم أن رئيس وزراء اليونان قال إنها ليست متجهة إلى بلاده.