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وكأنه في منزله.. “جلسة غريبة” لجونسون في الإليزيه

وكأنه في منزله.. “جلسة غريبة” لجونسون في الإليزيه
http://almnatiq.net/?p=765489
المناطق - وكالات

ربما يكون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون احتاج إلى شهر ليشرع في أولى رحلاته الخارجية، لكنه سريعا ما شعر وكأنه في “بيته” لدى زيارته قصر الإليزيه، مقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، فوضع قدمه على طاولة كانت أمامه.

وصُور جونسون وهو يمازح المصورين الصحفيين ويضع قدمه لفترة وجيزة على طاولة القهوة في القصر الرئاسي الفرنسي، قبل أن يلوح لممثلي وسائل الإعلام في الغرفة، في حين شاهد ماكرون ما جرى وابتسم.

وجاء ذلك بعد أن تحدث جونسون وماكرون للصحفيين في فناء الإليزيه، وفق ما ذكرت “رويترز”.

وسبق لرئيس وزراء بريطانيا أن خرق البروتوكول الملكي خلال لقائه الملكة إليزابيث الثانية، في قصر باكنغهام، الشهر الماضي، عندما تولى منصبه الجديد.

ومن المفترض أن تبقى مثل هذه الاجتماعات بين الملكة ورئيس الوزراء سرية، وحتى إذا تم تسريب بعض مجرياتها، فإن ذلك يستغرق فترة من الوقت، لكن جونسون لم ينتظر كثيرا حتى يفصح عن بعض مجريات الاجتماع، الذي استمر 25 دقيقة.

وبينما كان رئيس الوزراء في جولة للتعرف على مكتبه الجديد، ذكرت تقارير أنه أخبر طاقمه أن الملكة قالت له: “لا أعلم لم قد يرغب أي شخص في الحصول على هذه الوظيفة”، في إشارة إلى منصب رئاسة الوزراء.

وقالت صحيفة “تلغراف” البريطانية إن أحد مساعدي جونسون ذكره على الفور بالقواعد التي تمنعه من ذكر أي تفاصيل خاصة باجتماعه بالملكة.

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