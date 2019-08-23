هجن الرئاسة تشعل أجواء ميدان الطائف .. في أشواط”الثنايا” المسائية

هجن الرئاسة تشعل أجواء ميدان الطائف .. في أشواط”الثنايا” المسائية

أبرز المواد
دراسة تنصح الشركات: دعوا موظفيكم يعملون من البيت

دراسة تنصح الشركات: دعوا موظفيكم يعملون من البيت

أبرز المواد
وكأنه في منزله.. “جلسة غريبة” لجونسون في الإليزيه

وكأنه في منزله.. “جلسة غريبة” لجونسون في الإليزيه

أبرز المواد
واشنطن: سنفرض “بكل قوّة” العقوبات على الناقلة الإيرانية

واشنطن: سنفرض “بكل قوّة” العقوبات على الناقلة الإيرانية

أبرز المواد

هجن الرئاسة تشعل أجواء ميدان الطائف .. في أشواط”الثنايا” المسائية

هجن الرئاسة تشعل أجواء ميدان الطائف .. في أشواط”الثنايا” المسائية
http://almnatiq.net/?p=765496
المناطق - الرياض

واصلت هجن الرئاسة تميزها وتألقها وأشعلت أجواء الحماس في منافسات مهرجان ولي العهد للهجن المقام حاليًا على أرض ميدان الهجن بالطائف.
وانتزعت هجن الرئاسة المراكز الأولى في أشواط الثنايا في الفترة المسائية لهذا اليوم، حيث حققت أفضل توقيت زمني لجميع الأشواط بفوز البكرة “بشاير” بالمركز الأول في الشوط الأول الرئيسي بعد أن وصلت خط النهاية بزمن قياسي قدره 7 دقائق و 45 ثانية، فيما فاز القعود “المشهر” بالشوط الثاني، وفازت “عزايم” بالشوط الثالث، وحصل “مذخور ” لسمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على المركز الأول في الشوط الرابع، وحققت “مبشرة” لمشعل حسن عبد الله آل زيد الشريف المركز الأول في الشوط الخامس، وجاء “أشقر” لمحمد عتيق بن زيتون المهيري بالمركز الأول في الشوط السادس, ونال المركز الأول في الشوط السابع “كيف” لعتيلي محمد أحمد العسكري الوهيبي كما جاء في المركز ذاته في الشوط الثامن “شاهين” لمحمد حمد بن محمد المري.

روابط ذات صلة

دراسة تنصح الشركات: دعوا موظفيكم يعملون من البيت

دراسة تنصح الشركات: دعوا موظفيكم يعملون من البيت
وكأنه في منزله.. “جلسة غريبة” لجونسون في الإليزيه

وكأنه في منزله.. “جلسة غريبة” لجونسون في الإليزيه
واشنطن: سنفرض “بكل قوّة” العقوبات على الناقلة الإيرانية

واشنطن: سنفرض “بكل قوّة” العقوبات على الناقلة الإيرانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*