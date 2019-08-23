قبيلة مسلمة يعيش أفرادها حتى 145 عاما.. تعرف على نظامهم الغذائي المبهر لصحة كاملة

المناطق - الرياض

في مكان منعزل عن العالم بمنطقة جبال الهيمالايا، تعيش قبيلة هونزا التي تتبنى أساليت حياة بسيطة تتيح لهم التنعم بصحة جيدة، وعمر طويل يصل إلى 145 عاما، والتي تعد واحدة من أكثر المجتمعات سعادة على وجه الأرض، فالأمراض لا تعرف طريقاً إليهم، إذ لم يظهر بينهم أي مصاب بأمراض القلب أو السكر، أو ضغط الدم، أو السرطان، أو البدانة، أو غيرها من تلك الأمراض.

وحول محاولات حسم الجدل بشأن النظام الغذائي الأمثل للصحة، وطول العمر، توجه الدكتور روبرت ماكريسون، في بداية الستينات من القرن الماضي، برحلة إلى الوادي الذي تعيش فيه القبيلة لدراسة خصائصها عن قرب، وتوصل إلى أن العنصر الأساسي في النظام الغذائي لقبيلة هونزا، هو حبات المشمش المجففة، التي تشكل الجزء الأكبر من السعرات الحرارية في أجسادهم.

متوسط أعمار القبيلة يصل إلى 100 عام، فيما يتمتع الرجال والنساء بقدر عال من الخصوبة تمكنهم من الإنجاب حتى عمر الثمانين والتسعين، ما دفع العلماء إلى تسجيل كل الأطعمة التي يتناولونها وهي: الفاكهة الناضجة: “التفاح، والكرز، والكمثرى، والخوخ، والمشمش، والعليق”، والخضروات: “البطاطس، والجزر، واللفت، والقرع”.

كما يتناول أفراد الهونزا البندق، واللوز والزيوت المستخلصة منه، بالإضافة إلى الألبان، والدجاج، والزبادي، والجبن، والحنطة السوداء، والشعير، والقمح، والدخن.

أفراد القبيلة الأطول عمراً في العالم لا يتناولون إلا وجبتين فقط في اليوم، ويمارسون أعمالاً تتطلب مجهوداً عضلياً كبيراً، بالإضافة إلى صومهم لسبعة أيام في فصل الربيع من كل عام، كما يمارسون تمارين اليوجا يومياً.