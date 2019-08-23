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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا يزور الملحقية العسكرية السعودية في لندن

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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا يزور الملحقية العسكرية السعودية في لندن

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا يزور الملحقية العسكرية السعودية في لندن
http://almnatiq.net/?p=765520
المناطق - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بزيارة إلى الملحقية العسكرية السعودية في العاصمة البريطانية لندن حيث كان في استقبال سموه، الملحق العسكري السعودي اللواء الطيار عبد الله بن صالح الزغيبي، والملحق العسكري السعودي المرشح الجديد العميد الطيار الركن رياض بن محمد أبو عباة، ومنسوبو الملحقية العسكرية.
واطْلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في الملحقية العسكرية، واستمع إلى إيجاز قدمه الملحق العسكري السعودي عن الملحقية ومهامها وواجباتها والأقسام ومكاتب الإشراف التابعة لها.
وأشاد سموه في كلمة له بما تقدمه الملحقية العسكرية من خدمات للمتدربين العسكريين والمدنيين والوفود العسكرية السعودية وبما تقدمه من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.
وأبدى سموه إعجابه بما شاهده من حسن تنظيم العمل الجماعي والإنجازات المتتابعة.
وناقش سمو السفير مع منسوبي الملحقية الأمور التي تهمهم وأكٌد حرصه واهتمامه بكل ما من شأنه تذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل.
وعقد سموه اجتماعاً بالملحقية مع ممثلين من جانب وزارة الدفاع البريطانية المختصين بالشرق الأوسط.
عقب ذلك، قام سمو خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بتقليد المقدم بندر بن حامد أحمد رتبة عقيد، والنقيب مهند بن منير الفخراني رتبة رائد، انفاذاً للأمر السامي الكريم.
وفي ختام الزيارة، سجل سموه كلمة في سجل الزيارات أثنى فيها على الجهود المبذولة، بعد ذلك قُدمت لسموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.

 

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