الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها بالدورة الكشفية القمية في مصر

القاهرة - مبارك الدوسري

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية ، يوم امس مشاركتها في الدورة الكشفية القمية الثلاثون المقامة بجامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية ، والتي تشارك بها مختلف الجامعات المصرية ، وثلاث جامعات عربية ، من بينها ممثل المملكة جامعة الملك فيصل .

وقد شهد حفل الافتتاح الذي حضره نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب الدكتور عبد الفتاح سعود، رفع علم الدورة ، وطابور حملة الإعلام للجامعات المصرية والعربية المشاركة في الدورة وتقديم نبذة مختصرة حول نشأة كل جامعة وتاريخ الجوالة بها .

ثم القى نائب رئيس الجامعة كلمة اشار فيها الى الفرصة المتميزة التي تتيحها هذه الدورة القمية والتي يشارك بها لأول مرة ثلاث وفود عربية حيث تمثل فرصة جيدة ليلتقي طلاب الجامعات المصرية المختلفة مع أقرانهم من الجامعات العربية لتبادل الأفكار والرؤى والتجارب.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة الدكتور نظمى عبد الحميد، في كلمة له بالمناسبة أن هذه الدورة تجمع جوالة الجامعات المصرية والعربية، حيث سيمارسون أنشطة متنوعة، وفق رؤية تؤكد على المساهمة في خلق مواطن مرتبط عالميًا و مُؤثر محليًا، وذلك من خلال توفير فرص تعلم وتجارب فريدة لكل المشاركين، تُعزز قيم التعاون والإخاء وتمكين الشباب من التعرف على التحديات العالمية والمحلية وتسهم في خلق حلول محلية ذات أثر عالمي لتكون نموذجًا للبرامج الشبابية والكشفية العالمية.

من جهته أفاد رئيس الوفد السعودي القائد الكشفي خالد صالح بوبشيت أن برنامج الأمس تضمن العديد من الغعاليات شملت التخييم الخلوي ، والتجديف ومبادرة قطرة ماء تساري حياة ، وحفل سمر ، كما يتضمن برنامج اليوم وغداً فعاليات قرية التنمية ، وتعريف بالمناظرات، وزراعة الأسطح ، والتخطيط للمبادرات ، واليوم الوطني للدول المشاركة ، وندوة بعنوان ” جوالي اليوم آباء الغد ” وورشة للجمهور ، وزيارات خارجية .

وأشار بوبشيت الى ان الدورة تتميز بتقديم فعاليات مجتمعية ومن اهمها خدمات مجتمعية لتنمية الأفراد ذوى القدرات الخاصة بقرية شلقان ، و تنمية و تعليم حرف للمرأة المعيلة وأعمال تنظيف لنهر النيل وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم وفاء النيل و كذلك ورش حكايات تثقيفية للأطفال حول عدد من آثار مصر الإسلامية.