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وصول 324,522 حاجاً إلى المدينة المنورة

وصول 324,522 حاجاً إلى المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=765555
المناطق - واس

أوضحت لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة أن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى مساء أمس بلغوا 324,522 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت اللجنة أنه وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج ، فقد غادر 172,155 حاجاً المدينة المنورة في طريقهم إلى بلدانهم خلال الأيام الماضية عبر المنافذ الجوية والبرية, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 152,349 حاجاً.

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