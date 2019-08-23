احدث الأخبار

بن حميد في خطبة الجمعة: صلاح القلب بالإيمان ومعرفة الحقائق ومحاسن الأحوال, وفساد القلب بالشرك والكفر ومساوئ الأعمال
أبرز المواد
 وصول 324,522 حاجاً إلى المدينة المنورة
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة
أبرز المواد
 الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها بالدورة الكشفية القمية في مصر
منطقة الرياض
 “التجارة” تشهر بمتسترين زاولا نشاط التجارة في منتجات الإنارة والأدوات الكهربائية بالدمام
أبرز المواد
 الشيخ القاسم في خطبة الجمعة : من أدخل في عبادته رياءً أو سمعة أو ابتغى مدح الناس له لم تقبل منه عبادته ولن يكون له منها سوى التعب والنصب
أبرز المواد
 البنتاغون يحذر من تنامي نفوذ الصين في الشرق الأوسط
أبرز المواد
 سياسي صومالي معارض : قطر وعدت بـ11 مشروعاً ولم تنفذ شيئاً
أبرز المواد
 كوريا الشمالية عن بومبيو: نبتة سامة
أبرز المواد
 والد الطفلة اليمنية “جنى” يشكر الفريق الطبي لمركز الملك سلمان للإغاثة وقيادة القوات المشتركة على المبادرة النبيلة بعلاج ابنته
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بريطانيا يزور الملحقية العسكرية السعودية في لندن
أبرز المواد
 قبيلة مسلمة يعيش أفرادها حتى 145 عاما.. تعرف على نظامهم الغذائي المبهر لصحة كاملة
أبرز المواد
بن حميد في خطبة الجمعة: صلاح القلب بالإيمان ومعرفة الحقائق ومحاسن الأحوال, وفساد القلب بالشرك والكفر ومساوئ الأعمال

بن حميد في خطبة الجمعة: صلاح القلب بالإيمان ومعرفة الحقائق ومحاسن الأحوال, وفساد القلب بالشرك والكفر ومساوئ الأعمال

أبرز المواد
وصول 324,522 حاجاً إلى المدينة المنورة

وصول 324,522 حاجاً إلى المدينة المنورة

أبرز المواد
شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة

شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة

أبرز المواد
الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها بالدورة الكشفية القمية في مصر

الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها بالدورة الكشفية القمية في مصر

منطقة الرياض

بن حميد في خطبة الجمعة: صلاح القلب بالإيمان ومعرفة الحقائق ومحاسن الأحوال, وفساد القلب بالشرك والكفر ومساوئ الأعمال

بن حميد في خطبة الجمعة: صلاح القلب بالإيمان ومعرفة الحقائق ومحاسن الأحوال, وفساد القلب بالشرك والكفر ومساوئ الأعمال
http://almnatiq.net/?p=765558
المناطق - مكة المكرمة

ألقى معالي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن حميد خطبة الجمعة حيث تحدث عن أسباب صلاح القلوب وفسادها, وإيضاح الفرق بين التقوى والإيمان.

واستهل معاليه الخطبة موجهاً حديثه للمصلين ولحجاج بيت الله الحرام ولعموم المسلمين حيث قال: تقوى الله خير زاد في الدنيا ودار المعاد, يقول الله عز شأنه (ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ) حيث أوضح إن المعوّل عليه هو تقوى القلوب, والتقوى هنا أكثر مدحة من الإيمان, لأن الإيمان قد يتخلله غيره, أما تقوى القلوب فلا يتخللها غيرها, لأن القلب أعظم الأعضاء خطرا, وأبلغها أثرا, وأدقها أمرا, وأشقها إصلاحا.

كما أوضح معاليه أن صلاح القلب بالإيمان ومعرفة الحقائق, ومحاسن الأحوال, وصلاح الجسد بطاعة الله والإذعان له, وفساد القلب بالشرك والكفر ومساوئ الأعمال من الكِبر والرياء, والحسد, وفساد الجسد بالفسوق والعصيان, والإفساد في الأرض.

ثم بين معاليه أن القلب هو محل التلقي, وهو الرابط بين باطن الإنسان والظاهر من أعماله وسلوكه, وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.

روابط ذات صلة

وصول 324,522 حاجاً إلى المدينة المنورة

وصول 324,522 حاجاً إلى المدينة المنورة
شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة

شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة
“التجارة” تشهر بمتسترين زاولا نشاط التجارة في منتجات الإنارة والأدوات الكهربائية بالدمام

“التجارة” تشهر بمتسترين زاولا نشاط التجارة في منتجات الإنارة والأدوات الكهربائية بالدمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*