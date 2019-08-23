ضبط شقة عمالة تعد الوجبات لمطعم تابع لها في الأحساء

المناطق - الأحساء

كشف المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل، عن ضبط الأمانة ممثلة في بلدية الهفوف، شقة سكنية تعود لعمالة وافدة تعمل في مطعم قريب من مقر سكنهم، حيث تقوم العمالة في إعداد الوجبات داخل مقر السكن في بيئة غير صحية، وتفقر لوسائل صحة البيئة والنظافة، كما تم رصد مجموعة من الثلاجات الخاصة بتجميد المواد الغذائية مجهولة المصدر، وبعضها ظهر عليه علامات التلف والفساد التي لا تصلح للاستخدام الآدمي.

وأبان متحدث الأمانة، تم ضبط كميات كبيرة من ورق الحنب المحشي والمطبوخ، والذي تم تحضيره في مقر السكن، لتقوم تلك العمالة في ترويجه وبيعه.

وبحسب ما أفاده رئيس بلدية الهفوف د.قاسم الهزوم، بأن فريق صحة البيئة بالبلدية، رصد عدد من المخالفات في الموقع، والتي تم توثيقها وتدوينها في محاضر رسمية، منه أبرزها، سوء نظافة العمال الذين يُباشرون عملية إعداد وتجهيز الأطعمة، كذلك سوء التخزين، وتدني مستوى النظافة العامة نظير تراكم النفايات، إضافة إلى إعداد وتجهيز وتخزين الوجبات في أسطح وأدوات ملوثة، وأماكن مفتوحة مباشرة على دورات المياه، كما أن العمالة لا تحمل شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض والأوبئة المعدية.

وأكد د.الهزوم، تم إغلاق المطعم التابع لهم، والذي يتم تزويده بالأغذية والوجبات من خلال ما يتم تجهيزه في مقر السكن، وذلك بعد إتلاف الوجبات الموجودة، والتي كانت جاهزة لتقديمها للزبائن، في حين بلغ اجمالي ما تم مصادرته واتلافه من اللحوم مجهول المصدر والأغذية المتنوعة ٢٠٠ كيلو جرام.