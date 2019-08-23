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حتى الصباح …الفنانة شيمي تطرب جمهورها في بلجرشي

حتى الصباح …الفنانة شيمي تطرب جمهورها في بلجرشي

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حتى الصباح …الفنانة شيمي تطرب جمهورها في بلجرشي

حتى الصباح …الفنانة شيمي تطرب جمهورها في بلجرشي
http://almnatiq.net/?p=765568
المناطق - الباحة
أحيت الفنانة الشابة شيمي حفلاً غنائيًا حضره عدد كبير من مُحبي الفنانة ومتذوقي الفن على مسرح ديار العز بمهرجان صيف بلجرشي 40.
وعند صعودها للمسرح عبرت الفنانة شيمي عن سعادتها الغامرة بتواجدها بين جمهورها في الباحة مضيفةً بانه لن يكون الاخير اذ أن أهل الباحة يتذوقون الفن ولديهم حس مرهف يشبه جمال الطبيعة في الباحة مقدمة شكرها لديار العز على حسن الاسقبال وكرم الضيافة.
واستهلت شيمي السهرة بأغنية ” ليلة ” للفنان عبدالرب إدريس تفاعل معها الجمهور بالهتاف والتصفيق .
شيمي ظلّت طوال الحفل مُتفاعلةً مع جمهورها قدّمت عدد من الوصلات الغنائية منها: ”لا تهجى في كفوفي ” والاغنية الوطنية “انت ملك ”و” السعودي فوق”، و”ذاك الغبي”، و”في منتهى الرقة” و” شاب الشعر يا عبيد” في الحفل الذي استمر حتى ساعات الصباح الاولى تنقلت فيها شيمي بين أغنياتها الحديثة واغاني شعبية وطربية اخرى .
وشهدت الامسية حضورا ملفتا من اوساط الشباب والشابات لما تتمتع به الفنانة شيمي من شعبية جارفة استطاعت من خلالها تلبية رغبات جمهورها
وفي ختام الامسية الطربية وزعت ادارة المهرجانات والاحتفالات بامارة منطقة الباحة خمس تذاكر طيران مفتوحة للحضور فيما سلم مالك مؤسسة ديار العز سعيد بن علي الغامدي خمسة اطقم ذهب المشاركين في السحب والعديد من الجوائز القيمة .

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