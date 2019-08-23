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إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد زيارة ظريف

إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد زيارة ظريف
http://almnatiq.net/?p=765576
المناطق - وكالات

تظاهر مئات الإيرانيين في باريس ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى فرنسا وطالبوا بقطع العلاقات مع طهران ودعم احتجاجات الشعب الإیراني المطالبة بإسقاط النظام.

وتظهر المقاطع التي تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل المتظاهرين وهم يهتفون بشعارات مثل “لا للديكتاتور خامنئي” و”لا لنظام ولاية الفقيه” و”ظريف مجرم.. يمثل نظام يقمع الشعب الإيراني”.

ومن المقرر أن يبحث ظريف مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عرضا لمساعدة إيران على تخفيف وطأة العقوبات الأميركية أو تقديم آلية مساعدة مالية مشروطة مقابل امتثال طهران الكامل لبنود الاتفاق النووي.

كما تريد فرنسا برنامج الصواريخ الايراني والتجارب الباليستية وتدخلات إيران في المنطقة مقابل تسيير الآلية الأوروبية للتبال التجاري مع طهران “اينستكس” والتي تقتصر على الأغراض الإنسانية.

من جهتها، اعتبرت لجنة دعم حقوق الإنسان في إيران (CSDHI) أن “وضع السجادة الحمراء لظريف يعد إهانة لحقوق الإنسان والديمقراطية وكل القيم التي تمثلها فرنسا”.

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