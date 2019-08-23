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مدير تعليم عنيزة يقف على استكمال ترحيل المقررات المدرسية وأدوات الطفولة المبكرة

مدير تعليم عنيزة يقف على استكمال ترحيل المقررات المدرسية وأدوات الطفولة المبكرة
http://almnatiq.net/?p=765579
المناطق - عنيزة

وقف سعادة مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة الأستاذ محمد بن سليمان الفريح، صباح اليوم الخميس، على استعدادات مستودعات الإدارة لبداية العام الدراسي الجديد، حيث اطلع سعادته على عملية استكمال خطة ترحيل المقررات المدرسية للمدارس وعملية وصولها وتسليمها واستلامها، بالإضافة إلى أدوات مدارس الطفولة المبكرة، وتركيبها في المدارس المختارة.

كما تفقد “الفريح” سير العمل بالمستودعات وخطط توزيع المقررات المدرسية، واطمأن على عملية فرز المقررات المدرسية بحسب وصولها من قبل الوزارة وتجهيزها للتوزيع وجدول إرسالياتها للمدارس، وبيان التوزيع لكافة الكتب الدراسية في جميع المراحل التعليمية، حيث تجول برفقته مدير الشؤون المالية والإدارية الأستاذ خالد الطعيمي، ومدير قسم المستودعات الأستاذ عبدالرحمن الصقية، ومشرف المقررات الدراسة سامي البسام، وعدد من القيادات التعليمية.

 

وقدم سعادة مدير تعليم عنيزة جزيل شكره لكافة العاملين للاستعداد للعام الدراسي الجديد، مشددا على أهمية تهيئة البيئة التعليمية المناسبة وتوفير الكتب الدراسية لجميع المدارس وكافة المراحل الدراسية، مثمنا الجهود المبذولة لبداية العام الدراسي الجديد.

 

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