احدث الأخبار

الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية
أبرز المواد
 وزير الخارجية الإيراني يرفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي
أبرز المواد
 مدير تعليم عنيزة يقف على استكمال ترحيل المقررات المدرسية وأدوات الطفولة المبكرة
أبرز المواد
 إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد زيارة ظريف
أبرز المواد
 بريطانيا تفتح تحقيقاً مع بنك “الريان” القطري بشأن غسل أموال
أبرز المواد
 حتى الصباح …الفنانة شيمي تطرب جمهورها في بلجرشي
منطقة الباحة
 ضبط شقة عمالة تعد الوجبات لمطعم تابع لها في الأحساء
أبرز المواد
 بن حميد في خطبة الجمعة: صلاح القلب بالإيمان ومعرفة الحقائق ومحاسن الأحوال, وفساد القلب بالشرك والكفر ومساوئ الأعمال
أبرز المواد
 وصول 324,522 حاجاً إلى المدينة المنورة
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة
أبرز المواد
 الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها بالدورة الكشفية القمية في مصر
منطقة الرياض
 “التجارة” تشهر بمتسترين زاولا نشاط التجارة في منتجات الإنارة والأدوات الكهربائية بالدمام
أبرز المواد
الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية

الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية

أبرز المواد
وزير الخارجية الإيراني يرفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني يرفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي

أبرز المواد
مدير تعليم عنيزة يقف على استكمال ترحيل المقررات المدرسية وأدوات الطفولة المبكرة

مدير تعليم عنيزة يقف على استكمال ترحيل المقررات المدرسية وأدوات الطفولة المبكرة

أبرز المواد
إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد زيارة ظريف

إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد زيارة ظريف

أبرز المواد

الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية

الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية
http://almnatiq.net/?p=765590

أعلنت الصين اليوم الجمعة أنها تعتزم فرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية تستوردها بقيمة 75 مليار دولار، ما يعد أحدث تصعيد للنزاع التجاري المحتدم بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إنها ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 5% و10% على 5078 منتجا تستوردها الصين من الولايات المتحدة، تشمل المنتجات الزراعية والنفط الخام والطائرات الصغيرة والسيارات.

ووفقا للوزارة، فإن تطبيق الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الأمريكية هذه سيتم، ابتداء من سبتمبر القادم، وعلى مجموعة أخرى في منتصف ديسمبر المقبل.

وجاءت هذه الخطوة الصينية بعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري عن خطة لفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار، بدءا من مطلع شهر سبتمبر المقبل.

إلا أنه بعد ذلك بأسبوعين قرر ترامب تأجيل فرض رسوم على مجموعة بضائع صينية، منها أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، حتى منتصف ديسمبر، وذلك لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأمريكيين قبيل عطلة عيد الميلاد.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الإيراني يرفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني يرفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي
مدير تعليم عنيزة يقف على استكمال ترحيل المقررات المدرسية وأدوات الطفولة المبكرة

مدير تعليم عنيزة يقف على استكمال ترحيل المقررات المدرسية وأدوات الطفولة المبكرة
إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد زيارة ظريف

إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد زيارة ظريف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*