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إصابة 39 عاملًا في تسرب غاز بأحد مصانع الدمام

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إصابة 39 عاملًا في تسرب غاز بأحد مصانع الدمام

إصابة 39 عاملًا في تسرب غاز بأحد مصانع الدمام
http://almnatiq.net/?p=765596
الدمام - سطام الفروان
أسفر تسرب غاز من أحد المصانع في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، عن إصابة 39 عاملًا بحالات اختناق بسيط.
وأوضح الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر أن مدني الدمام باشر حادث تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين (H2s) من أحد مصانع الحديد، مضيفًا أن الحادث أسفر عن إصابة 39 من العاملين بالمصنع والمصانع المجاورة بحالات اختناق بسيط.
وأشار الدفاع المدني إلى أنه تم نقل الحالات المصابة إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.
وكان الدفاع المدني أوضح في وقت سابق اليوم، أنه تم إخماد حريق اندلع في شقة بالدور الثاني لبناية مكونة من ثلاثة أدوار بمدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة، مشيرًا إلى أنه تم إجلاء سكان البناية.
وأضاف أن شخصين اثنين تعرضا لحالة اختناق جراء الحريق، وتم علاجهما من قبل الهلال الأحمر في الموقع، دون أي إصابات بين السكان أو رجال الدفاع المدني.

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