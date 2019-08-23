احدث الأخبار

أمير الشرقية : المؤلف السعودي يملك القدرات العلمية والفنية
أبرز المواد
 إصابة 39 عاملًا في تسرب غاز بأحد مصانع الدمام
أبرز المواد
 انخفاض حاد في أسعار النفط بعد رسوم صينية جديدة على واردات أمريكية
أبرز المواد
 الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية
أبرز المواد
 وزير الخارجية الإيراني يرفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي
أبرز المواد
 مدير تعليم عنيزة يقف على استكمال ترحيل المقررات المدرسية وأدوات الطفولة المبكرة
أبرز المواد
 إيرانيون يتظاهرون في باريس ضد زيارة ظريف
أبرز المواد
 بريطانيا تفتح تحقيقاً مع بنك “الريان” القطري بشأن غسل أموال
أبرز المواد
 حتى الصباح …الفنانة شيمي تطرب جمهورها في بلجرشي
منطقة الباحة
 ضبط شقة عمالة تعد الوجبات لمطعم تابع لها في الأحساء
أبرز المواد
 بن حميد في خطبة الجمعة: صلاح القلب بالإيمان ومعرفة الحقائق ومحاسن الأحوال, وفساد القلب بالشرك والكفر ومساوئ الأعمال
أبرز المواد
 وصول 324,522 حاجاً إلى المدينة المنورة
أبرز المواد
أمير الشرقية : المؤلف السعودي يملك القدرات العلمية والفنية

أمير الشرقية : المؤلف السعودي يملك القدرات العلمية والفنية

أبرز المواد
إصابة 39 عاملًا في تسرب غاز بأحد مصانع الدمام

إصابة 39 عاملًا في تسرب غاز بأحد مصانع الدمام

أبرز المواد
انخفاض حاد في أسعار النفط بعد رسوم صينية جديدة على واردات أمريكية

انخفاض حاد في أسعار النفط بعد رسوم صينية جديدة على واردات أمريكية

أبرز المواد
الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية

الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية

أبرز المواد

أمير الشرقية : المؤلف السعودي يملك القدرات العلمية والفنية

أمير الشرقية : المؤلف السعودي يملك القدرات العلمية والفنية
http://almnatiq.net/?p=765602
الدمام - فهد المريخي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، أن المؤلف والباحث السعودي يملك القدرات العلمية، والفنية التي تؤهله لتقديم الأبحاث والإصدارات التي تضيف للمكتبة العربية.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه على عدد من الإصدارات لباحثين ومؤلفين من المنطقة بديوان الإمارة مؤخراً، حيث اطلع سموه على رسالة الدكتوراه في علوم اللغات اللسانية بدرجة الامتياز من جامعة الملك سعود والتي قدمها الباحث الدكتور نايف بن عيسى الشدي، والتي جاءت بعنوان (السؤال في القرآن الكريم دراسة تفاعلية)، كما اطلع سموه على عدد من إصدارات الكاتب والروائي فوزي صادق الغلام.
وأكد سموه أن الدولة –أيدها الله- تقدم الدعم للأدباء والمثقفين والباحثين لإثراء المكتبة العربية، وتقديم إصدارات نوعية في مختلف الفنون والعلوم، مشيراً أن البحث العلمي جزأ لا يتجزأ من نهضة وتطور الأمم، مشدداً سموه على أهمية الاستمرارية في البحث والتأليف، ونقل هذه المعرفة لفئة الشباب، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات العلمية والثقافية سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي، متمنياً سموه للباحث والمؤلف التوفيق.
من جهته عبر الدكتور نايف الشدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اللفتة الكريمة والكلمات التوجيهية التي تفضل بها سموه.
كما عبر المؤلف فوزي الغلام عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اطلاع سموه على الإصدارات، والكلمات المحفزة والتي تفضل بها سموه، وحرصه على دعم وتشجيع المؤلفين السعوديين.

 

روابط ذات صلة

إصابة 39 عاملًا في تسرب غاز بأحد مصانع الدمام

إصابة 39 عاملًا في تسرب غاز بأحد مصانع الدمام
انخفاض حاد في أسعار النفط بعد رسوم صينية جديدة على واردات أمريكية

انخفاض حاد في أسعار النفط بعد رسوم صينية جديدة على واردات أمريكية
الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية

الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*