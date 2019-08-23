أمير الشرقية : المؤلف السعودي يملك القدرات العلمية والفنية

الدمام - فهد المريخي

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، أن المؤلف والباحث السعودي يملك القدرات العلمية، والفنية التي تؤهله لتقديم الأبحاث والإصدارات التي تضيف للمكتبة العربية.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على عدد من الإصدارات لباحثين ومؤلفين من المنطقة بديوان الإمارة مؤخراً، حيث اطلع سموه على رسالة الدكتوراه في علوم اللغات اللسانية بدرجة الامتياز من جامعة الملك سعود والتي قدمها الباحث الدكتور نايف بن عيسى الشدي، والتي جاءت بعنوان (السؤال في القرآن الكريم دراسة تفاعلية)، كما اطلع سموه على عدد من إصدارات الكاتب والروائي فوزي صادق الغلام.

وأكد سموه أن الدولة –أيدها الله- تقدم الدعم للأدباء والمثقفين والباحثين لإثراء المكتبة العربية، وتقديم إصدارات نوعية في مختلف الفنون والعلوم، مشيراً أن البحث العلمي جزأ لا يتجزأ من نهضة وتطور الأمم، مشدداً سموه على أهمية الاستمرارية في البحث والتأليف، ونقل هذه المعرفة لفئة الشباب، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والمنتديات العلمية والثقافية سواءً على المستوى المحلي أو الإقليمي، متمنياً سموه للباحث والمؤلف التوفيق.

من جهته عبر الدكتور نايف الشدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اللفتة الكريمة والكلمات التوجيهية التي تفضل بها سموه.

كما عبر المؤلف فوزي الغلام عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على اطلاع سموه على الإصدارات، والكلمات المحفزة والتي تفضل بها سموه، وحرصه على دعم وتشجيع المؤلفين السعوديين.