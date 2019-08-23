زيدان يؤكد بقاء نافاس مع ريال مدريد

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أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، زين الدين زيدان، أنه لا يتوقع رحيل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، كما يشاع في وسائل الإعلام المختلفة هذه الأيام، معربا عن ثقته بأن نافاس سيقدم الكثير للنادي الملكي هذا الموسم.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: “لا، إنه لاعب في ريال مدريد وله أهميته، لا أتوقع حدوث هذا الاحتمال، لم يقل لي أنه يريد الرحيل، ما يحدث في الخارج لا يمكننا التحكم به، إنه يرغب في البقاء واللعب هنا، وهو يعمل على ذلك، وهذا هو أهم شيء بالنسبة لأي مدرب”.

وشدد زيدان على أن نافاس كان وسيظل دائما لاعبا محترفا، وأضاف قائلا: “سنخوض الكثير من المباريات وسوف استعين به”.

وأوضح زيدان أنه لا يحتاج إلى دعم مركز حراسة المرمى في ريال مدريد، واستطرد قائلا: “كيلور موجود هنا وأنا أفكر في الاحتفاظ به، لقد كان دائما ما يحقق نجاحات، كما أنه يتطلع باستمرار لإحراز الألقاب”.

وأكمل: “أرغب في الاستمرار معه في هذه المغامرة لأنني أعرف أنه سيساعد الفريق كثيرا هذا الموسم وسيكون منافسا كبيرا”.