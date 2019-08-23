احدث الأخبار

حرس الحدود يساعد يختا إسبانيا على متنه بريطاني وأيرلندي
أبرز المواد
 المرور : صدور أصوات عالية من الإطارات تستوجب غرامة مالية وهذه قيمتها !
أبرز المواد
 بروس: نيوكاسل لا يعاني من أزمة ويحتاج فقط للانتصارات
أبرز المواد
 زيدان يؤكد بقاء نافاس مع ريال مدريد
أبرز المواد
 تساقط أمطار رمادية في ساو باولو جراء الحرائق بغابات الأمازون
أبرز المواد
 “فخر المسلمين”.. الجامع الأضخم في أوروبا تحتضنه الشيشان
أبرز المواد
 أمير الشرقية : المؤلف السعودي يملك القدرات العلمية والفنية
أبرز المواد
 إصابة 39 عاملًا في تسرب غاز بأحد مصانع الدمام
أبرز المواد
 انخفاض حاد في أسعار النفط بعد رسوم صينية جديدة على واردات أمريكية
أبرز المواد
 الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية
أبرز المواد
 وزير الخارجية الإيراني يرفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي
أبرز المواد
 مدير تعليم عنيزة يقف على استكمال ترحيل المقررات المدرسية وأدوات الطفولة المبكرة
أبرز المواد
حرس الحدود يساعد يختا إسبانيا على متنه بريطاني وأيرلندي

حرس الحدود يساعد يختا إسبانيا على متنه بريطاني وأيرلندي

أبرز المواد
المرور : صدور أصوات عالية من الإطارات تستوجب غرامة مالية وهذه قيمتها !

المرور : صدور أصوات عالية من الإطارات تستوجب غرامة مالية وهذه قيمتها !

أبرز المواد
بروس: نيوكاسل لا يعاني من أزمة ويحتاج فقط للانتصارات

بروس: نيوكاسل لا يعاني من أزمة ويحتاج فقط للانتصارات

أبرز المواد
زيدان يؤكد بقاء نافاس مع ريال مدريد

زيدان يؤكد بقاء نافاس مع ريال مدريد

أبرز المواد

حرس الحدود يساعد يختا إسبانيا على متنه بريطاني وأيرلندي

حرس الحدود يساعد يختا إسبانيا على متنه بريطاني وأيرلندي
http://almnatiq.net/?p=765623
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني أنه في إطار مهام حرس الحدود والجهود الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، تمكّنت الدوريات البحرية بقطاع فرسان من مساعدة شخصين بعد دخولهما للمياه السعودية بسبب سوء الأحوال الجوية، أحدهما بريطاني الجنسية والآخر يحمل الجنسية الإيرلندية، كانا على متن يخت يرفع علم إسبانيا في المياه الدولية، متجهين من إسبانيا إلى جيبوتي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه تم رصد دخول اليخت للمياه السعودية عبر أنظمة المراقبة البحرية، وعلى الفور تم توجيه الدوريات البحرية التابعة لقطاع فرسان باستقبالهما ومرافقتهما إلى رصيف الوحدات البحرية بقطاع فرسان، وتزويدهما بالماء والوقود ومرافقتهما إلى مياه المجرى الدولي حتى مغادرتهما لوجهتهما المقصودة.

روابط ذات صلة

المرور : صدور أصوات عالية من الإطارات تستوجب غرامة مالية وهذه قيمتها !

المرور : صدور أصوات عالية من الإطارات تستوجب غرامة مالية وهذه قيمتها !
بروس: نيوكاسل لا يعاني من أزمة ويحتاج فقط للانتصارات

بروس: نيوكاسل لا يعاني من أزمة ويحتاج فقط للانتصارات
زيدان يؤكد بقاء نافاس مع ريال مدريد

زيدان يؤكد بقاء نافاس مع ريال مدريد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*