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بعد أنباء عدم الرضا… الكشف عن جدول أعمال اجتماع “آل الشيخ ” بقيادات التعليم غدا السبت !

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بعد أنباء عدم الرضا… الكشف عن جدول أعمال اجتماع “آل الشيخ ” بقيادات التعليم غدا السبت !

بعد أنباء عدم الرضا… الكشف عن جدول أعمال اجتماع “آل الشيخ ” بقيادات التعليم غدا السبت !
http://almnatiq.net/?p=765625
المناطق_متابعات

يجتمع غدا السبت ، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بقيادات التعليم بالمملكة ؛ لبحث أولويات منظومة الميدان التعليمي التي تصب في المصلحة العامة وتخدم الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية، ولرفع أداء قطاع التعليم.

ووفقا لما نشره موقع ” سبق “سيتصدر جدول الأعمال عدم رضا “آل الشيخ” نحو القيادات، حيث لوحظ قصور في التركيز على الأولويات التي حددتها الوزارة من قبل بعض القيادات بالوزارة وإدارات التعليم، الأمر الذي خلق تبايناً وضعفاً في العمل والتوازن من خلال التعاطي مع قرارات الوزارة.

ويبدو أنه سيتم التشديد عل القيادات للمرة الأخيرة أملاً في تجويد العملية التعليمية، والتركيز على مخرجات التعليم لتحقيق الأهداف المأمولة لصناعة جيل مبدع قادر على التفكير والتحليل والعطاء.

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