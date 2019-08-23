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ضبط أكثر من 3.7 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط أكثر من 3.7 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
http://almnatiq.net/?p=765626
المناطق_الرياض

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 21/ 12/ 1440 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في كافة مناطق المملكة عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة (3714418) مخالفاً، منهم (2899318) مخالفاً لنظام الإقامة، و(572573) مخالفاً لنظام العمل، و(242527) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (62852) شخصاً، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(51%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2718) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (4139) شخصاً.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1543) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1457) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (86) سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15556) وافداً مخالفاً، منهم (13306) رجال، و(2250) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (521252) مخالفاً، وإحالة (474221) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة ( 617581 ) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (918203) مخالفين.

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