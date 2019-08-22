رئيس بلدية البدع يقود حملة تفتيشية على والمطاعم والبوفيهات بالمحافظة

تبوك - علي العميري

إمتداداً للحملات التفتيشية التي تقوم بها بلدية محافظة البدع على المحال التجارية والمطاعم والبوفيهات قام رئيس بلدية البدع الاستاذ سعيد بن خليل السعيد يرافقه عدد من مراقبي قسم الصحة بالبلدية بجولة تفتيشية مفاجئه شملت عدداً من المطاعم والبوفيهات في المحافظة والعاملين فيها .

وبحث رئيس البلدية ومرافقوه في رخص المحلات التي تقدم الطعام للمواطنين ونظافتها وسريان الشهادات الصحية للعمالة وخلوّهم من الأمراض والتأكد من سريان تاريخ صلاحية الأطعمة فيها لضمان تقديم خدمة أفضل لأبناء المحافظة.

وقد اسفرت الجولة عن مصادرة بعض المواد الغذائية المخالفة وصدر بحقهم انذارات وغرامات مالية .

وأضاف السعيد في تصريح له خلال الجولة عن استمرارية هذه الجولات المفاجئة لكافة المحلات التي تتعلق خدماتها بالصحة العامة والتأكد من التزامها التام بكافة الإشتراطات والأنظمة وذلك حرصاً من البلدية على صحة المواطن والمقيم والعمل على ان تكون محافظة البدع مدينة صحية ونظيفة مهيباً بكافة المواطنين سرعة الإبلاغ عن اي مخالف والتعاون مع البلدية من أن تقدم خدماتها على أكمل وجه .

وفي نهاية جولته قدّم رئيس البلدية شكره لمنسوبي صحة البيئة في البلدية وذلك لما لاحظه من حرصهم ومتابعتهم للمنشآت الغذائية والمحلات التجارية في المحافظة ومراكزها.