احدث الأخبار

بالفيديو : “الخثلان” يكشف عدم جواز اختيار جنس المولود وتحديده إلا في حالة واحدة!
أبرز المواد
 حرس الحدود يساعد يختا إسبانيا على متنه بريطاني وأيرلندي
أبرز المواد
 المرور : صدور أصوات عالية من الإطارات تستوجب غرامة مالية وهذه قيمتها !
أبرز المواد
 بروس: نيوكاسل لا يعاني من أزمة ويحتاج فقط للانتصارات
أبرز المواد
 زيدان يؤكد بقاء نافاس مع ريال مدريد
أبرز المواد
 تساقط أمطار رمادية في ساو باولو جراء الحرائق بغابات الأمازون
أبرز المواد
 “فخر المسلمين”.. الجامع الأضخم في أوروبا تحتضنه الشيشان
أبرز المواد
 أمير الشرقية : المؤلف السعودي يملك القدرات العلمية والفنية
أبرز المواد
 إصابة 39 عاملًا في تسرب غاز بأحد مصانع الدمام
أبرز المواد
 انخفاض حاد في أسعار النفط بعد رسوم صينية جديدة على واردات أمريكية
أبرز المواد
 الصين تفرض رسوما جمركية جديدة على واردات أمريكية
أبرز المواد
 وزير الخارجية الإيراني يرفض إعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي
أبرز المواد
بالفيديو : “الخثلان” يكشف عدم جواز اختيار جنس المولود وتحديده إلا في حالة واحدة!

بالفيديو : “الخثلان” يكشف عدم جواز اختيار جنس المولود وتحديده إلا في حالة واحدة!

أبرز المواد
حرس الحدود يساعد يختا إسبانيا على متنه بريطاني وأيرلندي

حرس الحدود يساعد يختا إسبانيا على متنه بريطاني وأيرلندي

أبرز المواد
المرور : صدور أصوات عالية من الإطارات تستوجب غرامة مالية وهذه قيمتها !

المرور : صدور أصوات عالية من الإطارات تستوجب غرامة مالية وهذه قيمتها !

أبرز المواد
بروس: نيوكاسل لا يعاني من أزمة ويحتاج فقط للانتصارات

بروس: نيوكاسل لا يعاني من أزمة ويحتاج فقط للانتصارات

أبرز المواد

بالفيديو : “الخثلان” يكشف عدم جواز اختيار جنس المولود وتحديده إلا في حالة واحدة!

بالفيديو : “الخثلان” يكشف عدم جواز اختيار جنس المولود وتحديده إلا في حالة واحدة!
http://almnatiq.net/?p=765632
المناطق_الرياض

قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان أن عملية اختيار جنس المولود وتحديده بالأجهزة الحديثة قبل مجيئه غير جائزة إلا في الحالات العلاجية.

وذكر الخثلان أن الأمر تم دراسته في المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي وأجمع الحضور على هذا الرأي، كما أوضح أن مثل هذه الأمور من شأنها إحداث خللاً في التركيبة السكانية للمجتمعات إذا أصبحت كلها ذكوراً أو إناث.

وأضاف الشيخ “أن الأمر يترتب عليه مفسدة من المفاسد” فهو لا يجوز فعله إلا في الحالات العلاجية كما في بعض المواليد في بعض الأسر لا يعيشون إذا كانوا ذكور وأحياناً الإناث.

روابط ذات صلة

حرس الحدود يساعد يختا إسبانيا على متنه بريطاني وأيرلندي

حرس الحدود يساعد يختا إسبانيا على متنه بريطاني وأيرلندي
المرور : صدور أصوات عالية من الإطارات تستوجب غرامة مالية وهذه قيمتها !

المرور : صدور أصوات عالية من الإطارات تستوجب غرامة مالية وهذه قيمتها !
بروس: نيوكاسل لا يعاني من أزمة ويحتاج فقط للانتصارات

بروس: نيوكاسل لا يعاني من أزمة ويحتاج فقط للانتصارات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*