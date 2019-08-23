بالفيديو : “الخثلان” يكشف عدم جواز اختيار جنس المولود وتحديده إلا في حالة واحدة!

المناطق_الرياض

قال الشيخ الدكتور سعد الخثلان أن عملية اختيار جنس المولود وتحديده بالأجهزة الحديثة قبل مجيئه غير جائزة إلا في الحالات العلاجية.

وذكر الخثلان أن الأمر تم دراسته في المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي وأجمع الحضور على هذا الرأي، كما أوضح أن مثل هذه الأمور من شأنها إحداث خللاً في التركيبة السكانية للمجتمعات إذا أصبحت كلها ذكوراً أو إناث.

وأضاف الشيخ “أن الأمر يترتب عليه مفسدة من المفاسد” فهو لا يجوز فعله إلا في الحالات العلاجية كما في بعض المواليد في بعض الأسر لا يعيشون إذا كانوا ذكور وأحياناً الإناث.