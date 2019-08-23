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القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر لارتكابه جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي في حائل

القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر لارتكابه جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي في حائل
http://almnatiq.net/?p=765636
المناطق_حائل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت – بفضل من الله تعالى – عن القبض على مواطن بالعقد الثالث من العمر ، لضلوعه بارتكاب جريمة اعتداء على جهاز صراف آلي واقتلاعه ومحاولة تحطيمه والاستيلاء على ما بداخله بواسطه معده ثقيله (شيول).

وأبان أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بما نسب إليه, حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ولفت الانتباه إلى أن شرطة حائل، تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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