أول تعليق أمريكي على غارات إسرائيلية استهدفت بغداد!

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المناطق_وكالات

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى – رفض ذكر اسمه – أن بلاده غاضبة من أنباء انتشرت حول هجمات منسوبة لإسرائيل ضد أهداف داخل العراق.

وأضاف المسؤول خلال حديثه مع “نيويورك تايمز” أن تل أبيب تتجاوز الحدود إذا صحت تلك الأنباء ، وهو الأمر الذي ربما يسفر عن انسحاب الجيش الأمريكي من البلاد، وذلك بعدما ألمح رئيس وزراء إسرائيل إلى أن بلاده كانت وراء هجمات حديثة ضد أهداف إيرانية في العراق.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نشرت تقريراً أكدت فيه على لسان خبير مخابراتي أن تل أبيب بادرت بهجوم جوي في 19 يوليو الماضي على العاصمة العراقية بغداد ضد قاعدة استخدمها الحرس الإيراني لنقل أسلحة إلى سوريا، مضيفةً أن الغارة الجوية تسببت في تدمير صواريخ موجهة يبلغ مداها 200 كيلومتر.

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