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شرطة منطقة الرياض توضح حقيقة مقطع الفيديو المتداول عن مشاجرةٍ تم فيها استخدام مركبات

شرطة منطقة الرياض توضح حقيقة مقطع الفيديو المتداول عن مشاجرةٍ تم فيها استخدام مركبات
http://almnatiq.net/?p=765674
المناطق _ الرياض

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاجرةٍ تم فيها استخدام مركبات في عمليات تصادم متعمدة، فقد باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض هذه القضية مساء يوم الأحد الموافق 1440/12/17 ، بحي الفيحاء شرق العاصمة الرياض ، واتضح أنها مشاجرة بين مجموعةٍ من المواطنين ، إثر خلافاتٍ عائلية فيما بينهم ، وتم فيها تعمد إحداث تلفيات في مركبات بعضهم البعض وإطلاق أعيرةٍ ناريةٍ بالهواء مما نتج عنه تعرض عدد منهم لإصابات متوسطة .
وأشار المتحدث إلى أنه تم إيقاف سبعة منهم ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس ، ممن ثبتت علاقتهم بالمشاجرة، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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