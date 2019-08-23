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من خلال 4529 زيارة تفتيشية في العاصمة ومحافظاتها:

عمل وتنمية الرياض يضبط 976 مخالفة وينذر 323 خلال 3 أسابيع

عمل وتنمية الرياض يضبط 976 مخالفة وينذر 323 خلال 3 أسابيع
http://almnatiq.net/?p=765686
المناطق _ الرياض
نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها وأسفرت الحملات عن ضبط 976 مخالفة وانذار 323 خلال 3 اسابيع
وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الأجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف بن مسفر السيالي ، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن تلك الحملات قد شملت “4529”زيارة تفتيشية منها “1470” زيارة خلال اجازة عيد الاضحى.
ودعا د.السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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