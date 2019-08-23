احدث الأخبار

رئيس بلدية البدع يقود حملة تفتيشية على والمطاعم والبوفيهات بالمحافظة
منطقة تبوك
 الأهلي يكتسح “أطلع برة” بـ 9 أهداف نظيفة ويتأهل إلى دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا
أبرز المواد
 صحة الرياض” تكوّن 29 لجنة للصحة والسلامة المهنية بمستشفيات المنطقة خلال النصف الأول من 2019
منطقة الرياض
 الدكتور الشثري يؤكد مواقف المملكة الراسخة والثابتة في خدمة المسلمين
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يرأس وفد المملكة في حفل افتتاح أكبر مسجد في أوروبا بحضور الرئيس الشيشاني
أبرز المواد
 الإتحاد يتغلب على الرائد بثلاثية
أبرز المواد
 الشورى: تعديل نظام الإقامة وفق مقترح ينص على تحديد مدة إقامة الأجنبي في المملكة
أبرز المواد
 عمل وتنمية الرياض يضبط 976 مخالفة وينذر 323 خلال 3 أسابيع
منطقة الرياض
 إدارة “تعليم الجوف” تجهز المدارس للعام الدراسي الجديد
منطقة الجوف
 شرطة منطقة الرياض توضح حقيقة مقطع الفيديو المتداول عن مشاجرةٍ تم فيها استخدام مركبات
أبرز المواد
 ترامب يأمر الشركات الأمريكية بالبدء في البحث عن بديل للصين
أبرز المواد
 بالفيديو : الهلال يستهل مشواره في الدوري بفوز صعب على أبها
أبرز المواد
رئيس بلدية البدع يقود حملة تفتيشية على والمطاعم والبوفيهات بالمحافظة

رئيس بلدية البدع يقود حملة تفتيشية على والمطاعم والبوفيهات بالمحافظة

منطقة تبوك
الأهلي يكتسح “أطلع برة” بـ 9 أهداف نظيفة ويتأهل إلى دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يكتسح “أطلع برة” بـ 9 أهداف نظيفة ويتأهل إلى دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا

أبرز المواد
صحة الرياض” تكوّن 29 لجنة للصحة والسلامة المهنية بمستشفيات المنطقة خلال النصف الأول من 2019

صحة الرياض” تكوّن 29 لجنة للصحة والسلامة المهنية بمستشفيات المنطقة خلال النصف الأول من 2019

منطقة الرياض
الدكتور الشثري يؤكد مواقف المملكة الراسخة والثابتة في خدمة المسلمين

الدكتور الشثري يؤكد مواقف المملكة الراسخة والثابتة في خدمة المسلمين

أبرز المواد

ضمن خطط وبرامج تفعيل آليات الوقاية داخل المنشآت الصحية

صحة الرياض” تكوّن 29 لجنة للصحة والسلامة المهنية بمستشفيات المنطقة خلال النصف الأول من 2019

صحة الرياض” تكوّن 29 لجنة للصحة والسلامة المهنية بمستشفيات المنطقة خلال النصف الأول من 2019
http://almnatiq.net/?p=765709
المناطق _ الرياض

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة صحة البيئة والصحة المهنية تكوين (29) لجنة للصحة والسلامة المهنية بمستشفيات المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م ، وذلك ضمن خطط وبرامج  بعث وتفعيل آليات الوقاية داخل المستشفيات العامة والتخصصية بالمنطقة.
وأوضحت “صحة الرياض” أن اللجان الجديدة تضمنت (4) لجان صحة وسلامة مھنیة في المستشفيات داخل مدينة الرياض، و(25 ) لجنة صحة وسلامة مھنیة للمستشفيات خارج العاصمة الرياض.
وأضافت بأن جميع المستشفيات داخل مدينة الرياض والبالغ عددها (8) مستشفيات أصبحت لديها لجان صحة وسلامة مهنية فيما بلغ عدد المستشفيات التي تضم هذه اللجان خارج العاصمة (28) مستشفى من إجمالي (33) مستشفى. وبالتالي يصبح عدد المستشفيات التي تضم لجان (36) مستشفى من إجمالي (41) مستشفى على مستوى المنطقة وذلك بمعدل 87.8% .
وأكدت أن هذه الانجازات تأتي في إطار حرص قسم الصحة المھنیة على الحفاظ على صحة العاملین بالمنشآت الصحیة بالمنطقة من المخاطر التي یتعرضون لھا أثناء عملھم وذلك من خلال بعث وتفعیل آلیات الوقایة داخل المنشات الصحیة من خلال إيجاد لجنة الصحة والسلامة المھنیة، ومسؤول الصحة المھنیة، وتفعیل عیادات صحة العاملین بالمنشآت الصحیة والإشراف علیھا، إضافة إلى مراقبة مدى احترام كافة اشتراطات الصحة المھنیة التي تضمن بیئة عمل سلیمة، والمساھمة في تطویر الوعي بقواعد الصحة المھنیة من خلال ملتقیات وأیام علمیة ودورات تدریبیة لمسؤولي الصحة المھنیة والعاملین بالمنشآت وإعداد كتیبات وبروشورات للعاملین وكذلك المرضى والزائرین.
وتُعد الصحة المھنیة فرع من فروع الصحة، یھدف إلي الارتقاء بصحة العاملین في جمیع المھن و الاحتفاظ بھا في » أعلى درجات الرفاھة البدنیة والنفسیة والاجتماعیة ، ومنع الانحرافات الصحیة التي قد تتسبب للعاملین من ظروف العمل ، وكذلك وقایة العاملین من كافة المخاطر الصحیة في أماكن العمل .

روابط ذات صلة

عمل وتنمية الرياض يضبط 976 مخالفة وينذر 323 خلال 3 أسابيع

عمل وتنمية الرياض يضبط 976 مخالفة وينذر 323 خلال 3 أسابيع
شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة

شرطة الرياض : القبض على ثلاثة أشخاص تورطوا بارتكاب عددٍ من حوادث السرقة
الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها بالدورة الكشفية القمية في مصر

الكشافة السعودية تبدأ مشاركتها بالدورة الكشفية القمية في مصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*