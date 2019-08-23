صحة الرياض” تكوّن 29 لجنة للصحة والسلامة المهنية بمستشفيات المنطقة خلال النصف الأول من 2019

المناطق _ الرياض

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض ممثلة بإدارة صحة البيئة والصحة المهنية تكوين (29) لجنة للصحة والسلامة المهنية بمستشفيات المنطقة خلال النصف الأول من العام الحالي 2019م ، وذلك ضمن خطط وبرامج بعث وتفعيل آليات الوقاية داخل المستشفيات العامة والتخصصية بالمنطقة.

وأوضحت “صحة الرياض” أن اللجان الجديدة تضمنت (4) لجان صحة وسلامة مھنیة في المستشفيات داخل مدينة الرياض، و(25 ) لجنة صحة وسلامة مھنیة للمستشفيات خارج العاصمة الرياض.

وأضافت بأن جميع المستشفيات داخل مدينة الرياض والبالغ عددها (8) مستشفيات أصبحت لديها لجان صحة وسلامة مهنية فيما بلغ عدد المستشفيات التي تضم هذه اللجان خارج العاصمة (28) مستشفى من إجمالي (33) مستشفى. وبالتالي يصبح عدد المستشفيات التي تضم لجان (36) مستشفى من إجمالي (41) مستشفى على مستوى المنطقة وذلك بمعدل 87.8% .

وأكدت أن هذه الانجازات تأتي في إطار حرص قسم الصحة المھنیة على الحفاظ على صحة العاملین بالمنشآت الصحیة بالمنطقة من المخاطر التي یتعرضون لھا أثناء عملھم وذلك من خلال بعث وتفعیل آلیات الوقایة داخل المنشات الصحیة من خلال إيجاد لجنة الصحة والسلامة المھنیة، ومسؤول الصحة المھنیة، وتفعیل عیادات صحة العاملین بالمنشآت الصحیة والإشراف علیھا، إضافة إلى مراقبة مدى احترام كافة اشتراطات الصحة المھنیة التي تضمن بیئة عمل سلیمة، والمساھمة في تطویر الوعي بقواعد الصحة المھنیة من خلال ملتقیات وأیام علمیة ودورات تدریبیة لمسؤولي الصحة المھنیة والعاملین بالمنشآت وإعداد كتیبات وبروشورات للعاملین وكذلك المرضى والزائرین.

وتُعد الصحة المھنیة فرع من فروع الصحة، یھدف إلي الارتقاء بصحة العاملین في جمیع المھن و الاحتفاظ بھا في » أعلى درجات الرفاھة البدنیة والنفسیة والاجتماعیة ، ومنع الانحرافات الصحیة التي قد تتسبب للعاملین من ظروف العمل ، وكذلك وقایة العاملین من كافة المخاطر الصحیة في أماكن العمل .