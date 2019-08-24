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انطلاق فعاليات مهرجان الزلفي للتمور النادرة اليوم السبت

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انطلاق فعاليات مهرجان الزلفي للتمور النادرة اليوم السبت

انطلاق فعاليات مهرجان الزلفي للتمور النادرة اليوم السبت
http://almnatiq.net/?p=765721
الرياض _ شاجع الدوسري

تشهد محافظة الزلفي مساء اليوم السبت انطلاق فعاليات مهرجان الزلفي للتمور النادرة بمبادرة ودعم مادي من  عدد من رجال الاعمال والجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي ، وبتنظيم من مؤسسة اشراقة النجاح للمعارض والمؤتمرات وتشارك فيه عدد من  الجهات الحكومية والأهلية.

وأوضح  المشرف على المهرجان ، رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض بالزلفي الدكتور  حمد البدر  أن مهرجان الزلفي للتمور النادرة  يأتي بتصريح من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، وكذلك الهيئة العامة للترفيه ،  مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة اعدت له اعداداً جيداً حتى يخرج بالصورة التي تحقق الهدف من اقامته ، وتسويق منتج التمور  الذي هو الشغل الشاغل للمزارعين

وبين أن المهرجان يستمر لمدة 14 يوماً ويقام على طريق الملك سلمان -جنوب تعاونية الزلفي – ويحتوي على معرض للتمور ومعرض للعسل ومعرض للجهات الحكومية ومعرض للمزارعين وحراج وأسر منتجة وحرفيين ، إلى جانب عدد من الفعاليات الترفيهية المخصصة للأسرة والطفل.

ودعا “البدر” أهالي وزوار محافظة الزلفي إلى  الحضور  للاستمتاع بفعاليات المهرجان المتنوعة والتعرف على ما يحتويه من فعاليات ، منوهاً إلى أنه ستكون هنالك جوائز قيمة وسحوبات على مسرح المهرجان.

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