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اعتراف مثير لرونالدو: ميسي جعلني لاعبا أفضل

اعتراف مثير لرونالدو: ميسي جعلني لاعبا أفضل
http://almnatiq.net/?p=765727
المناطق - وكالات

في اعتراف نادر ومثير من نجم يوفنتوس الحالي، قال البرتغالي كريستيانو رونالدوا إنه استفاد هو والأرجنتيني ليونيل ميسي من منافساتهما الحامية والطويلة في ملاعب كرة القدم.

لكن الغريب أيضا، في اعترافات كريستيانو رونالدو الأخيرة، أنه لم يسبق له أن تناول العشاء مع نجم برشلونة، مشيرا أنه لن يواجه أي مشكلة في ذلك في المستقبل، وفقا لما ذكره موقع “غول” المتخصص في أخبار كرة القدم ونجومها.

وعبر النجم البرتغالي، الذي انضم إلى يوفنتوس في صيف 2018، لقناة “تي في آي” البرتغالية عن إعجابه بمسيرة ليونيل ميسي وأدائه الاحترافي حتى الآن، مضيفا أن قائد منتخب الأرجنتين قال إنه “واجه بالفعل مشكلة عندما غادرت أنا الدوري الإسباني لأنها منافسة يقدرها”.

وقال رونالدو، البالغ من العمر 34 عاما “إنها منافسة جيدة موجودة في عالم كرة القدم، لكنها ليست استثنائية، فقد كان لنجم كرة السلة الأميركي مايكل جوردان منافسين في عالم كرة السلة، كما كان هناك منافسة رائعة في سباقات الفورمولا ون جمعت بين البرازيلي آيرتون سينا والفرنسي ألان بروست، والنقطة المشتركة الوحيدة بين جميع المنافسات الكبيرة في هذه الرياضات هي أنها منافسة سليمة وصحية”.

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