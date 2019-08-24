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الطقس: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق

الطقس: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=765730
المناطق - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة. وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق (الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية ، الشرقية). كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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